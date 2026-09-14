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Tras un poco más de una semana internada, Mirtha Legrand recibió el alta médica; así lo comunicó el sanatorio “Mater Dei”, a través de una publicación en redes.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación; a partir de ahora, continuará con la recuperación, en su casa, para volver a sus actividades lo antes posible”, expresaron mediante el mismo.

Tras ello, cerraron: “Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”; el documento está firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del establecimiento, quien puso su firma para que, “La Chiqui”, pueda volver a su casa a seguir recuperándose con sus afectos más cerca que nunca.

Tras recibir el alta médica, Mirtha Legrand publicó un comunicado

A través de la cuenta de “La Mesaza”, anunciaron que, Mirtha, recibió el alta médica luego de atravesar un cuadro de bronquitis que generó preocupación en el ambiente artístico y en su público.

“La Sra. Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al Sanatorio “Mater Dei”, así como a todo el cuerpo médico y personal administrativo, el servicio de enfermeras y al Dr. Guillermo Semeniuk“, dice el comunicado.

Y, agrega en el mismo sentido: “Destacan, de manera muy especial, el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención; atentamente, Familia Legrand – Tinayre“.

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