Al hablar ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei buscó convencer a los empresarios de que el programa económico goza de buena salud. En este marco, volvió a rechazar la idea de un atraso cambiario y adelantó que el Gobierno analiza levantar el cepo cambiario “lo más rápido posible”.

“Cuando miramos la base monetaria históricamente en el siglo XXI, debería estar en torno al 9% del PBI y la base pura es 2,5%. Cuando tomamos los remunerados, nos vamos a 8,5%, con lo cual estamos en zona de poder abrir”, afirmó Milei. Asimismo, indicó que “si nosotros resolvemos el problema de los pasivos remunerados, terminamos con los PUTs y limpiamos los dividendos, vamos a abrir el cepo”.

El primer mandatario subrayó que “está en nuestros planes abrirlo lo más rápido posible. ¿Saben por qué tardamos? Porque lo hacemos a mercado, porque se determina por la voluntad de los individuos, no lo hacemos por la fuerza”.

Remarcó que “vamos a ir a un tipo de cambio flexible porque el ancla en pesos va a ser la cantidad de dinero, la cual no se va a mover. Vamos a mandar un proyecto de ley de emisión cero, para que cuando se emita vaya preso el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, el presidente de la Nación y los diputados y senadores que aprueben una porquería de esas características”.

Tras su discurso ante los empresarios del CICyP, mientras se dirigía al ascensor que lo llevaría a la cochera del Hotel Alvear en la Ciudad de Buenos Aires, se le consultó al jefe de Estado sobre un plazo estimado para la apertura del cepo. “El tiempo es de Dios“, dijo Milei a La Opinión Austral y otros medios presentes.

Milei negó que exista atraso cambiario

“Si bien vengo en carácter de Presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque, desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal”, manifestó.

En esa línea, el primer mandatario reprochó que “unos cuantos han currado durante muchos años con estos análisis berretas y, entonces, necesitan justificar a raíz de todos los errores que cometieron en diciembre enero, y como ahora le erraron, en lugar de aceptarlo, quieren forzar la realidad para lavar sus culpas”.

Milei cuestionó a los economistas

Afirmó que “yo no tengo la culpa de que no entiendan cómo funcionan el problema del ancla nominal. La realidad es que nosotros estamos haciendo todo este proceso de estabilización de desinflación con corrección de precios relativos. Entonces, ¿por qué hablo de deshonestidad intelectual? Porque es cierto, la tasa de inflación ayer la conocimos fue 8.8%. Pero nosotros estamos recomponiendo precios relativos”.

En ese tenor, Milei cruzó a quienes se mostraban escépticos con respecto a las medidas que impulsó el Gobierno nacional: “Habían dicho que hacer un ajuste de un punto era imposible y, nosotros, ajustamos siete“.

Y agregó: “En el Banco Central, que nadie contestaba sobre cómo se corregía, ya bajamos de los 10 puntos del déficit, bajamos siete y con la nueva baja de tasa vamos a 8 de reducción. Por lo tanto, como verán, estamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Imposible? Nada. Lo estamos haciendo nosotros”.

“El ajuste más grande de la historia de la humanidad”

El presidente remarcó que “somos solventes y de eso el mercado se dio cuenta. El riesgo país de 2900 puntos cayó a 1200 puntos. Los bonos que costaban 18 dólares cuando ganamos ahora cuestan 60”. Indicó que “querer corregirlo devaluando, lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres indigentes y no resuelve el problema”.

De igual modo, explicó que “si tuviéramos un problema de atraso tendríamos una sistemática caída de las reservas… Pero no paramos de comprar. Y después está el tema de los precios, donde claramente se ve el sendero decreciente de la inflación”.

El jefe de Estado argumentó que “decidimos frenar la emisión para pararnos arriba del gasto público y meter el ajuste fiscal, no más grande de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad”.

El particular elogio de Milei a Caputo

Además, en un tono jocoso, comparó al Ministro de Economía, Luis Caputo, con un “Chanchito de yeso“: “Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Es un irrompible, y les voy a decir algo más, si alguien lo quiere romper antes me va a tener que romper a mí, porque yo no voy a entregar el resultado fiscal”, bromeó.

“Gasto público decreciente, riesgo país decreciente, las tasas de interés en caída, por lo tanto, no les cierra el modelo. O sea, no hay elemento de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario. El problema de Argentina no es un problema de atraso cambiario. La mayoría son tan chantas que no saben qué es el problema del ancla nominal”, expresó en otro tramo de su alocución.

Dolarización y eliminación del Banco Central

Con respecto al Pacto de Mayo, sostuvo que “lo que estamos proponiendo es que el gasto del sector público vaya a 25 puntos del PBI todo el consolidado. La intención es bajar los impuestos”. Y añadió: “La dinámica sería primero eliminar el Impuesto PAÍS, después las retenciones, y después el impuesto a los débitos y créditos bancarios, por ejemplo”.

Hizo hincapié en que “la mejor muestra de que los queremos bajar es que no los coparticipamos. En la medida que la economía empiece a rebotar y a crecer los vamos a ir bajando, no tengan dudas, pero no somos solo nosotros, estamos en un país federal”.

Milei se comprometió a ir “a un régimen donde el peso va a quedar fijo y ustedes van a elegir la moneda que ustedes quieran. Todas las monedas van a competir contra el peso. Se acabó el problema de la apreciación cambiaria. Eso sí: el peso va a estar como una roca, porque no se mueve pero ustedes van a poder elegir en qué moneda van a ser las transacciones”.

Expresó que “eso se hará en la medida que la economía se expanda la cantidad de pesos relativamente va a ser más chica”, al tiempo que mencionó: “Cuando ustedes se den cuenta, va a ser tan chica la cantidad de pesos que podré dolarizar o la economía o cualquier esquema monetario de esos y eliminar el Banco Central. Y se terminará la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar con el impuesto”.

Ratificó que “no es que no haya un programa económico. Si son miopes, no es mi culpa. Si son ignorantes, no es mi culpa. Porque, de vuelta, esos que dicen “no, tiene que tener una matriz productiva proyectada”.

Para cerrar, remarcó que “no soy comunista, soy liberal. Creo que los artífices del futuro son ustedes. Por lo tanto, no le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza”.

Gran parte del Gabinete acompañó al Presidente durante la exposición desde la mesa principal. Estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la canciller Diana Mondino; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para quien Milei pidió un aplauso por haber bajado el déficit de la autoridad monetaria.