Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei volvió a desligarse de eventuales responsabilidades del escándalo sobre la memecoin $LIBRA, reivindicó su gestión que lleva algo más de un año e insistió en su proyecto de endurecer las penas para los delitos.

En declaraciones a la señal televisiva LN+, al ser consultado sobre el artículo que salió en The New York Times, opinó que parecen “chimentos de peluquería”. El diario estadounidense apuntó contra un presunto pedido de coimas para acceder a Milei de parte de asesores y empresarios. “Por ahí hablan los que querían tener las reuniones y no las tuvieron”, manifestó.

No obstante, Milei reconoció que le habían acercado la propuesta para financiar a las pymes a través de la cripto $LIBRA, pero sostuvo: “Cuando se generó la mínima sospecha aclaré que no me habían hackeado la cuenta y bajé el tuit. Me pareció bien un proyecto para fondear empresas argentinas”.

Según consignó el diario Crónica, Milei recordó que “todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente. Nadie les puso una pistola en la cabeza” y planteó que lo ocurrido “es un problema de terceros con terceros” y que “puede ser que quienes perdieron plata ahora lloran”. Luego arremetió contra The New York Times al considerar que “son un medio muy anti Trump”.

Respecto de lo ocurrido en una entrevista anterior, en la que el asesor Santiago Caputo interrumpió una respuesta suya, Milei confirmó que “eso se habló posteriormente, se entendió que fue un error y quedó plenamente aclarado”.

En la entrevista, que se realizó en vivo desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, comentó al pasar: “Es un salón difícil para mí en términos de luces, porque es espejado… y yo que soy fotofóbico. Pero me pareció que valía la pena” hacer la nota en ese lugar.

Posteriormente, reiteró los distintos logros de su Gobierno que enumeró en el mensaje a la Asamblea Legislativa, en términos de ajuste fiscal, saneamiento de las cuentas del Banco Central, baja de la inflación y recuperación de la actividad económica. Respecto del acuerdo con el FMI, dijo que, si sale y es aprobado por el Congreso, “los fondos serán para cancelar deuda del Banco Central”.

Luego de decir que su gestión apunta a seguir bajando el gasto público y a reducir impuestos, expresó que “esta es una economía que va camino a destruir el riesgo país” y que “los empresarios se van a tener que acostumbrar a competir”.

Sobre el final de la nota reiteró su voluntad política de acercar posiciones con el PRO y Mauricio Macri. “Mi intención es terminar definitivamente con el kirchnerismo, así que voy a agotar esfuerzos para que nos unamos todos los que quedemos defender las libertades y los derechos de propiedad”, aseveró de cara a las próximas elecciones.

Consultado sobre la oposición de Santiago Caputo y de Karina Milei a cualquier acercamiento con Macri, Milei planteó: “Ellos son muy importantes, pero el Presidente y quien toma la decisión final soy yo”.