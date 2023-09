Javier Milei utiliza el formato de caravanas para sus recorridas de campaña, dado que en los últimos días estuvo en La Matanza en apoyo a su candidato a intendente David “Dipy” Martínez y en La Plata también en junto a la candidata a gobernadora, Carolina Píparo.

En este caso, en Olavarría, protagonizó una caravana en la que se mostró con una motosierra, que utiliza como alusión al drástico ajuste que realizará en el Estado en caso de ser presidente. “Tiembla la casta”, dijo mientras encendía la máquina y se reía.

En una entrevista para redes sociales con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei afirmó que si es electo no hará “negocios con ningún comunista”, entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el papa Francisco, sobre quien dijo que tiene “afinidad con los comunistas asesinos”.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (el presidente ruso Vladimir) Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, indicó Milei