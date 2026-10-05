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El presidente Javier Milei retomó esta mañana las reuniones de Gabinete luego de dos lunes sin encuentros. Durante la reunión, destacó el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, confirmó un viaje a Madrid para el 19 de octubre y repasó junto a sus funcionarios distintos temas de la agenda nacional e internacional.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el escenario electoral brasileño. El mandatario calificó como “un gran triunfo” el resultado obtenido por Flávio Bolsonaro y cuestionó el impacto del “plan platita” que le atribuye al jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva durante el tramo final de la campaña.

En ese marco, sostuvo que ese tipo de medidas responden a “recetas del pasado” y consideró que el resultado electoral mostró que esas políticas no explican por sí mismas el comportamiento del electorado.

El viaje a España

Otro de los temas abordados fue la situación política española tras el anuncio del adelanto de las elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el encuentro, Milei confirmó que viajará a España el 19 de octubre y que el 21 participará de distintas actividades en Madrid.

Malvinas y escenario internacional

Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas con el reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones diplomáticas que lleva adelante el Gobierno para sostener la posición argentina.

El presidente también destacó los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que calificó como positivos, y analizó el impacto del escenario internacional en la Argentina. En particular, puso el foco en el precio del petróleo, las condiciones de la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos.

En la segunda parte del encuentro participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. El especialista presentó ante el Gabinete su último trabajo, El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir.

Ades se había reunido con Milei durante el fin de semana y luego recibió la invitación del mandatario para participar del encuentro de funcionarios.

Tres ausencias en la reunión

La reunión contó con tres ausencias. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participó por enfermedad; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encuentra en República Dominicana; mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, tampoco estuvo presente.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, entrando a Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas/Daniel Vides.

La agenda legislativa del Gobierno

En el plano doméstico, el Ejecutivo deberá definir la agenda legislativa para las próximas semanas. La reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ocupa un lugar central, aunque el tema será analizado por la mesa política, que volverá a reunirse mañana a las 13.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá la tarea de traducir en respaldo parlamentario los acuerdos alcanzados por el oficialismo con los 13 gobernadores que participaron de las actividades en París durante la última semana. Para avanzar en ese objetivo, habilitará reuniones individuales con mandatarios provinciales a lo largo de los próximos días.

La hoja de ruta oficial también incluye el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027, además de los proyectos relacionados con discapacidad y morosidad.

A ese cronograma se sumó la necesidad del Gobierno de preservar el DNU 70/2023, después del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras y dejó nuevamente operativo el artículo 154 del decreto.

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