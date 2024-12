Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 1 de diciembre se celebrará la 28° edición del Premio Martín Fierro de Cable 2024, que premiará lo mejor de la televisión por cable durante 2022 y 2023. La ceremonia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Costa Salguero y estará a cargo de Karina Mazzocco y Leo Montero.

Antes de la gala, desde las 20 horas, se desarrolla la esperada alfombra roja, que cuenta con la conducción de Flor de la V y Guido Zaffora. En este espacio, las figuras más destacadas de la televisión exhiben sus looks más llamativos. Cabe destacar que los Martín Fierro de Cable regresan luego de dos años de ausencia. Grupo Crónica y Grupo La Opinión Austral, a través de la web laopinionaustral.com.ar y nuestras redes sociales, brindan una cobertura especial de este importante evento. Los galardones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebran a las figuras más sobresalientes de la televisión por cable, destacando los programas y personalidades que marcaron la televisión de pago en este período.

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2024

Luis Ventura. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Flor de la V. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Verónica de la Canal. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Malena Narvay. Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral

Alejandra Maglietti

Ángeles Balbiani

Crónica compite en cinco rubros: Mejor noticiero por “Crónica Central” con Diego Moranzoni; Servicio Informativo, Producción general, con el ciclo conducido por Hernán Lirio, “Feliz vida” y Producción integral donde está nominado Facundo Pedrini.

Por tal motivo, el director de Programación del canal se refirió a las codiciadas estatuillas y al valor que los integrantes de Aptra tuvieron en cuenta para el canal de las noticias. “El hambre siempre rompe el paisaje. Nominar a Crónica es aceptarlo, la sombra de la foto oficial que no apunta a las cosas, sino a las caras, vuelve a estar entre los mejores canales del país. Una forma de reconocer a los que no tienen escapatoria y solo alcanzan con los brazos, que sueñan poco y con bruxismo. Destacar la producción de este canal es valorar las historias que no salen en ningún lado y que hay que contar aunque nadie las cambie. Por eso Crónica produce en ausencia, porque genera desde el vacío y cuenta desde la falta un pueblo que no puede huir de un mismo destino. Producir en el canal más popular del país siempre será la medusa que convierte en piedra las plataformas de campaña de cualquier partido político, porque en los ojos de lo popular vive en abismo que no pudieron impedir. Este año la TV desubrió el conurbano, las historias de vida, los programas de exteriores, las conducciones en territorio, los informes especiales, el color rojo, el último momento y los primeros planos. Nociones que fundaron el dobladillo de Crónica, que en una época en donde el tiempo es más importante que cualquier juramento y todos necesitan nuevos amigos, sigue eligiendo a su mismo compañero de cuarto: el pueblo argentino”.

Leé más notas de La Opinión Austral