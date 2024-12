Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 1 de diciembre se realiza la 28° edición del Premio Martín Fierro de Cable 2024, que premiará a lo mejor de la televisión paga durante 2022 y 2023.

La ceremonia, que se celebrará en el Centro de Convenciones Costa Salguero, será presentado por Karina Mazzocco y Leo Montero, quienes estarán al frente de la ceremonia principal hasta la medianoche. Además, la alfombra roja contará con la conducción de Flor de la V y Guido Zaffora, quienes recibirán a los nominados a partir de las 20:00 horas.

La ceremonia será transmitida en vivo por América, a partir de las 21:15 horas, con una previa especial antes de la gala. Además, podrás seguí la cobertura especial del evento más importante de la Televisión Argentina de la mano del Grupo Crónica y Grupo La Opinión Austral a través de la web laopinionaustral.com.ar y nuestras redes sociales.

Este año, la ceremonia tiene un sabor especial, ya que marca el regreso de los Martín Fierro de Cable tras dos años de ausencia. Por ello, se premiarán a los mejores ciclos de dos años consecutivos. En la premiación de 2022, el periodista Chiche Gelblung fue el gran ganador, llevándose el Premio Oro.

Los galardones de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) reconocen a las figuras más destacadas de la televisión por cable. Este 2024, se reconocerán a los programas y personalidades más relevantes que marcaron la televisión de pago durante los últimos dos años.

Martín Fierro de Cable: Crónica está nominado en cinco rubros

Crónica compite en cinco rubros: Mejor noticiero por “Crónica Central” con Diego Moranzoni; Servicio Informativo, Producción general, con el ciclo conducido por Hernán Lirio, “Feliz vida” y Producción integral donde está nominado Facundo Pedrini.

Facundo Pedrini, director de programación, está ternado (Foto: Crónica/Nahuel Ventura).

Por tal motivo, el director de Programación del canal se refirió a las codiciadas estatuillas y al valor que los integrantes de Aptra tuvieron en cuenta para el canal de las noticias. “El hambre siempre rompe el paisaje. Nominar a Crónica es aceptarlo, la sombra de la foto oficial que no apunta a las cosas, sino a las caras, vuelve a estar entre los mejores canales del país. Una forma de reconocer a los que no tienen escapatoria y solo alcanzan con los brazos, que sueñan poco y con bruxismo. Destacar la producción de este canal es valorar las historias que no salen en ningún lado y que hay que contar aunque nadie las cambie. Por eso Crónica produce en ausencia, porque genera desde el vacío y cuenta desde la falta un pueblo que no puede huir de un mismo destino. Producir en el canal más popular del país siempre será la medusa que convierte en piedra las plataformas de campaña de cualquier partido político, porque en los ojos de lo popular vive en abismo que no pudieron impedir. Este año la TV desubrió el conurbano, las historias de vida, los programas de exteriores, las conducciones en territorio, los informes especiales, el color rojo, el último momento y los primeros planos. Nociones que fundaron el dobladillo de Crónica, que en una época en donde el tiempo es más importante que cualquier juramento y todos necesitan nuevos amigos, sigue eligiendo a su mismo compañero de cuarto: el pueblo argentino”.

Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2024

Interés General 2022:

Íntimo y personal (Metro).

Más info a la tarde (La Nación+).

MShow (Magazine).

Interés General 2023:

GPS (A24).

Basta Baby (A24).

Nuestra Tarde (TN).

Magazine 2022-2023:

Mi mejor versión (Ciudad Magazine).

Buen día Nación (La Nación+).

Qué pretende usted de mi (Canal de la Ciudad).

Mañanísima (Ciudad Magazine).

TN extremo plus (TN).

Periodístico 2022:

Dicen que dicen (Metro).

Más realidad (La Nación+).

Solo una vuelta más (TN).

Periodístico 2023:

La cruel verdad (A24).

Andino y las noticias (A24).

Somos buenos (TN).

Noticiero 2022:

TN de Noche (TN).

El noti de A24 (A24).

Turno Mañana (C5N).

Primera mañana (CNN).

Noticiero 2023:

Crónica Noticias (Crónica Televisión).

Más noticias fin de semana (La Nación+).

Equipo de Noticias (A24).

Tempraneros (TN).

Servicio Informativo 2022:

TN.

Crónica Televisión.

La Nación+.

Servicio Informativo 2023:

A24.

C5N.

Canal 26.

Documental 2022:

Grado 0 (Canal de la Ciudad).

La mirada de (Canal Encuentro).

La fuerza del infierno (TNT).

Documental 2023:

La hija de Dios (TNT).

Unitario Federal (Canal Encuentro).

Museos fascinantes (Canal (á)).

Argentina 1983, 40 años de democracia (A24).

Conducción Femenina 2022:

María Laura Santillán (La Nación+).

Teté Coustarot (A24).

Roxy Vázquez (TN).

Luli Trujillo (C5N).

Conducción Femenina 2023:

Elizabeth Vernaci (C5N).

Dominique Metzger (TN).

Carolina Lozano (Más Chic).

Sol Rivas (DSports).

Conducción Masculina 2022:

Luis Novaresio (La Nación+).

Diego Sehinkman (TN).

Baby Etchecopar (A24).

Pablo Rossi (La Nación+).

Conducción Masculina 2023:

Paulo Vilouta (A24).

José del Rio (La Nación+).

Edgardo Alfano (TN).

Sebastián Dumont (Canal 26).

Labor periodística femenina 2022:

Liliana Caruso (A24).

Daniela Ballester (C5N).

Paula Bernini (TN).

Laura Di Marco (La Nación+).

Labor Periodista Femenina 2023:

Carolina Amoroso (TN).

Débora Plager (La Nación+).

Marina Calabró (La Nación+).

Labor Periodística Masculina 2022:

Eduardo Feinmann (La Nación+).

Antonio Laje (A24).

Paulo Kablan (C5N).

Labor Periodística Masculina 2023:

Marcelo Bonelli (TN).

Luis Rosales (A24).

Carlos Pagni (La Nación+).

Sebastián Domenech (TN).

Económico 2022:

Economía y Real State (Metro).

Comunidad de Negocios (La Nación+).

Café Financiero (Metro).

Económico 2023:

Qué hacemos con los pesos (Metro).

MMC (A24).

La hora de maquiavelo (Metro).

Cultural Educativo 2022:

Ciudad de Cúpulas (Canal (á)).

El Quijote no se mancha (Canal de la Ciudad).

Historias Ricas (TN).

Biblioteca IP (IP).

Un minuto de silencio (DeporTV).

Arte y Tendencia 2022:

Mandinga Tattoo (Canal de la Ciudad).

Manos a la obra (Ciudad Magazine).

La recicladora de muebles (Más Chic).

Aviso Publicitario 2022:

Philco.

YPF.

Brahma.

Banco Santander.

Aviso Publicitario 2023:

Banco Provincia.

Banco Macro.

Banco Santander.

Noticiero Deportivo 2022:

TNT Data Sport (TNT Sports).

Sportscenter (ESPN).

La Zona (Fox Sports).

Noticiero Deportivo 2023:

Sportia (TyC Sports).

TN Deportivo (TN).

Fútbol IP (IP).

Programa Deportivo 2022:

El Juego Sagrado (ESPN).

Carburando (TyC Sports).

TN Extremo (TN).

Programa Deportivo 2023:

Federal A (DSports).

Bonadeo (TyC Sports).

La vuelta (Fox Sports).

Instinto Natural (DeporTV).

Periodístico Deportivo 2022:

Confesiones (TNT Sports).

Mesa de campeones (El Garage).

Paso a paso (TyC Sports).

Periodístico Deportivo 2023:

Pelota parada (TNT Sports).

ESPN F360 (ESPN).

Última vuelta (DeporTV).

Musical Tango y Folklore 2022-2023:

Fiesta Gaucha (AM Sports).

Notas de Paso (Canal (á)).

Encuentro en el estudio (Encuentro).

Musical Pop y Rock 2022-2023:

Banda Soporte (Quiero).

Los discos que nos cambiaron (Encuentro).

Mete Púa (Canal (á)).

Infantil 2022:

Payaso Plim Plim (Disney).

Tierra Incógnita (Disney).

La Orquestita (Paka Paka).

Infantil 2023:

Se tu misma (UCL).

Listo el pollo (Paka Paka).

Entrelazados (Disney).

Temas Médicos 2022:

Dr Beauty (Ciudad Magazine).

Con vos 24hs (A24).

Más salud (La Nación+).

Temas Médicos 2023:

Las tardes de Pink (Kuarzo).

Dr C (C5N).

Alimenta tu vida (Metro).

Vida Sana 2022-2023:

Con Bienestar (TN).

Mamás felices (UCL).

Feliz Vida (Crónica Televisión).

Culinario 2022:

Los Petersen (Gourmet).

Dos Fuegos (Gourmet).

La Parrilla de Iwao (Gourmet).

Culinario 2023:

Maestros de la pizza (Gourmet).

El tío y el sobrino (A24).

Asado de Obra (Gourmet).

Turismo y tiempo libre 2022:

Aguas arriba (ESPN).

Un pequeño gran viaje (TNT).

Destino: aventura San Juan (Discovery).

Turismo y tiempo libre 2023:

Modo Avión (Metro).

Mundo visual (A24).

Vivir viajando (Ciudad Magazine).

De Servicios 2022-2023:

Consorcios (Metro).

Quererme Trans (Encuentro).

Lo Justo y Necesario (A24).

Fenómenos (TN).

Producción Integral 2022:

Crónica TV (Crónica Televisión).

Odisea Argentina (La Nación+).

ESPN Qatar (ESPN).

Producción Integral 2023:

A dos voces (TN).

Minuto Uno (C5N).

A24 (A24).

Labor Humorística 2022-2023:

Ariel Tarico (TN).

Patricio “Pato” Muzzio (ESPN).

Fernando “Pichu” Straneo (Fox Sports).

Periodista Deportivo 2022:

Javier Ganin (DSports).

Leonardo Gabes (ESPN).

Sebastián Vignolo (ESPN).

Morena Beltrán (ESPN).

Gastón Edul (TyC Sports).

Catalina Bonadeo (Fox Sports).

Periodista Deportivo 2023:

Darío O’Amore (A24).

Mariano Closs (ESPN).

Agostina Larocca (ESPN).

Pablo Gravellone (TN).

Antonella Valderrey (TNT Sports).

Movilero:

Alejandro Puebla (A24).

Manuel Jove (TN).

Cecilia Domínguez (TN).

Argentinos Destacados:

Natalia Denegri.

Michel Brown.

Rodrigo Guirao Díaz.