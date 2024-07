En la última emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), la conductora, Mirtha Legrand, compartió su mesaza con: Florencia Peña, Robertito Funes, Luisa Albinoni, Pachu Peña, donde hablaron de diferentes temas de la actualidad y les confesó que tiene maculopatía.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre su problema de salud?

Mirtha, comenzó diciendo: “No se ve muy bien el monitor o… ¿soy yo?. Tengo buena vista, pero se ve regular”.

Ese comentario, dio pie a que “La Chiqui” contara detalles acerca del tratamiento que se encuentra atravesando.

“Ahora, tengo maculopatía. Cuando tenés cierta edad… me tratan los doctores; me van poniendo inyecciones”, dijo la conductora.

Ante esta revelación, Peña, con el humor que la caracteriza, manifestó”: “Algo tenías que tener… No puede ser, sos extraterrestre”.

Luego, Legrand, continuó explayándose sobre su tratamiento. “Me tratan los doctores Saldivar. Te van poniendo una inyección en cada ojo; en el izquierdo, tengo cinco y, en el derecho, seis”.

Ante esto, Florencia confesó que, también, tiene problemas de visión.“Yo, ahora, me opero con él, porque no veo nada. No los reconozco. Por la voz a lo lejos…”, manifestó la actriz, a lo que Mirtha, desconcertada, le respondió: “Pero… sos muy joven”. “Tengo miopía, astigmatismo”, expresó la invitada.

Y, prosiguió: “Él, me va a operar. Me dijo ‘me vas a amar’. A mí me pasa que no me puedo poner lentes de contacto; tengo una alergia. Actuando, veo borroso y no está bueno; es incómodo”. La Chiqui, sorprendida, reiteró: “Sos muy joven para tener esos problemas”, y, Peña, concluyó: “Estoy bastante más hecha mierd* de lo que creen. Cumplí 40 y la vista… Un día dije ‘uy’”.

¿Qué es la maculopatía?

La maculopatía es la degeneración macular húmeda. Se trata de una enfermedad ocular de larga duración que causa visión borrosa o un punto ciego en la visión central. Suele ser provocada por vasos sanguíneos que filtran sangre o líquido hacia la mácula (parte de la retina) del tejido sensible a la luz detrás del ojo.

La noche de Mirtha: Flor Peña incomodó a Mirtha Legrand con un picante chiste

Todo sucedió cuando Jimena Monteverde, la chef del programa, presentó el menú del día.“De entrada tenemos un menú muy argentino porque, mañana, juega la Selección”; ante esto, indicó: “Unas empanaditas de lomo, con masa casera y yasgua, que es esa salsa de tomate fresca rallado, típica del norte rico y, de primer plato, tenemos un guiso de lentejas”.

“¡No fallan las lentejas!”, acotó la conductora, dándole pie a la actriz. “Inflaman; no fallan. ¡No hay manera de zafar! Hay que temerle a la legumbre”, lanzó Peña, haciendo referencia a la fama que tiene ese plato de provocar gases.

“Por suerte, nos vamos en distintos autos”, sumó Funes. “Hay que pedir autos por separado para ir por estrategia, de verdad, o… irse caminando para bajarla”, siguió Flor. “¡Basta, basta!”, pidió La Chiqui, mientras se tapaba la cara de vergüenza.

“Son divinas, te dan calorcito, pero… después…”, continuó la artista. “Están en la mesa de Mirtha… Igual, estas no les van a caer mal, porque tienen un tratamiento especial; después, se los cuento”, intervino Jimena, quien agregó que de postre iba a haber flan de dulce de leche.

“¡Como para reventarla después de la lenteja! Mandá crema también, cosa que explotemos bien”, agregó. “Dulce de leche y chocolatada también”, comentó Pachu, entre risas. “¡Ay, lo que me espera! Tengan piedad. No dormí bien anoche, por favor. ¡Mentira, mentira! Estoy encantada con el humor de ustedes”, cerró la diva.

Leé más notas de La Opinión Austral