Luego de que la Seleccióna Argentina se impuso 1-0 ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, con un gol de Lautaro Martínez, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano publicó una particular foto junto a Lionel Messi.

Primero, Scaglione mostró que vio el partido junto a tres de sus excompañeros de convivencia: Hernán Ontivero, Lucía Maidana y Emmanuel Vich, con quiene fue a celebrar al obelisco.

Luego, tras el triunfo de la Scaloneta, publicó una foto con Lionel, imagen que impactó a sus seguidores.

La publicación en cuestión, fue un montaje que hizo una fanática de Furia con una imagen de la jugadora, durante su estadía en la casa, y el retrato del goleador besando la Copa del Mundo en Qatar.

La repercusión en redes tras el montaje que publicó Furia junto a Messi

A algunas personas les cayó bien esta acción y otras no dudaron en demostrar su descontento. Mirá las reacciones.

El video oficial de la “Scaloneta” tras ganar la Copa América

Tras la consagración de la Selección argentina en la Copa América, la cuenta oficial compartió un video en el que se hace referencia a Ricardo Fort.

En el video, se ven imágenes de la campaña de la Selección en su camino al título en esta Copa América, junto a otras escenas históricas del fútbol argentino, mientras suena “I know you want me” de fondo, la canción con la que se asociaba al recordado empresario chocolatero.

La “Albiceleste” consiguió su decimosexta Copa América luego de ganarle 1-0 la final a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo del alargue.

Esta victoria, también, significó el final del invicto para los “Cafeteros”, que llevaban 28 partidos sin conocer la derrota.

