Los exparticipantes de Gran Hermano fueron convocados por la revista “Gente” para salir en la portada, pero la única persona que no participó fue Juliana “Furia” Scaglione, ya que, durante la sesión de fotos, se retiró del lugar. Recientemente, el editor general, Juan Abrahan, fue al programa “LAM”, conducido por Ángel de Brito, y dio los polémicos motivos de por qué la exjugadora no quiso salir; tras ese suceso, Gastón Trezeguet, panelista del reality y quien, en reiteradas ocasiones, aseguró que “es fan de Furia”, decidió “soltarle la mano” y lanzó unas picantes declaraciones durante su programa “Se picó” (República Z).

¿Qué dijo Juan Abraham sobre que Furia de Gran Hermano no estuvo en la tapa de la revista “Gente”?

Abraham, expresó: “Ella, estaba; en el video del backstage, aparece. Fue una gran protagonista, pero no fue la ganadora”.

La tapa de la revista “Gente” con los participantes de Gran Hermano.

Ante esto, reveló.: “Dijo que ‘no quería compartir la tapa con ellos’. La semana pasada, hicimos una tapa con ella sola y aseguró que ‘ya había tenido su tapa’, que ‘prefería no estar en la grupal’. En la entrevista que le hicimos, confesó que ‘se sentía aislada por sus compañeros’ y, cuando se fue, ahora, del lugar, también dijo que ‘se sentía excluida’. Le dimos la posibilidad de hacer la foto sola, pero no volvió. La esperamos hasta las dos de la mañana”.

“Los propios compañeros querían que esté. Bautista, fue el primero que dijo ‘¿Furia no viene?'”, agregó el comunicador. Luego, Nazarena Vélez le preguntó si “no le molestaba que Furia no esté en la tapa” y, él, se sinceró: “La tapa era Gran Hermano, no Furia. Ya habíamos tenido una nota la semana pasada con ella”.

Gastón Trezeguet destruyó a Furia de Gran Hermano

Durante “Se picó”, Trezeguet mantuvo un tenso debate con Walter “Alfa” Santiago, Romina Uhrig y Denisse González sobre los vínculos laborales y la importancia de respetar los contratos; a raíz de esto, hizo un polémico descargo en contra de Furia.

Gastón, indignado por la situación, lanzó: “Una cosa es si le sirve o no y, otra cosa, es tu relación con los que te contratan, tu relación laboral. Que haga lo que quiera, pero no parece inteligente empezar a cag*rse en todas las relaciones”.

“Pero… somos todos humanos diferentes”, justificó Alfa, a lo que Gastón, contestó: “Estamos hablando de tu relación con el canal que te dice ‘andá a una tapa de Gente’ ¿Para vos, está bien cagarte en el canal? Obvio que somos todos diferentes”; ante esto, Romina recordó lo que sucedió con sus excompañeros que, también, tuvieron inconvenientes con Telefe. “Hay que tener palabra”, destacó.

“Cada uno puede hacer lo que quiere y es una obviedad… Lo digo para darle un consejo”, concluyó Trezeguet.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral