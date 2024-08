Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Argentina rechazó y desconoció formalmente el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio y “sigue con preocupación los acontecimientos a fin de pronunciarse en forma definitiva”. La orden para comunicar esa postura institucional de forma urgente bajó de la Casa Rosada este viernes a fin de proteger a los opositores venezolanos asilados en la embajada argentina luego del posteo de la canciller, Diana Mondino.

En Casa de Gobierno marcan como un “error” lo que la ministra de Relaciones Exteriores posteó en su cuenta de la red social X en el que reconoce como presidente electo al opositor a Nicolás Maduro: “Luego de ya varios días de publicarse las actas electorales de Venezuela en resultadosconvzla.com, todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González”.

Llamado mediante entre el asesor presidencial Santiago Caputo y Diana Mondino, la mesa chica del presidente Javier Milei bajó la directiva y la Cancillería Argentina debió oficialmente aclarar que la postura del país no es la pronunciada por su Canciller. El comunicado de prensa que la desmiente es corto pero concreto.

Dice el comunicado: “La República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición. Sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

El posteo de la canciller Diana Mondino, reposteado por Javier Milei, desmentido por la Cancillería Argentina.

Lo curioso es que el propio presidente Milei reposteó el mensaje en el que Mondino reconoce como presidente electo de Venezuela a Edmundo González Urrutia. De hecho, tras el comunicado de desmentida de la Cancillería a su Canciller, el mensaje de Mondino no fue borrado.

No es que en la Casa Rosada no coincidan con la canciller Mondino, si no que el foco está puesto en cuidar la vida de los opositores que se encuentran asilados en la embajada argentina desde marzo de este año.

A punto tal que el edificio pasó a manos de la custodia de Brasil esta semana para mayor seguridad de los involucrados, un hecho por el cual Milei agradeció públicamente al país limítrofe, más allá de sus cruces y diferencias con su conductor, Luiz Inácio Lula de Silva.

Los asilados en cuestión son miembros del equipo de dirigente venezolana, María Corina Machado, la principal opositora a Nicolás Maduro, quien quedó inhabilitada para ser candidata en las elecciones del último domingo. Quedaron allí luego de que la Argentina retira sus diplomáticos de Caracas.

Garantizar la seguridad de los asilados venezolanos es una gestión de relevancia de la Casa Rosada ante los ojos de la comunidad internacional. A la par de los durísimos contrapuntos públicos entre Milei y Maduro, el gobierno de La Libertad Avanza busca demostrar cintura diplomática y un rol esencial desde América del Sur.

Como anticipó cronica.com.ar, cerca del mandatario nacional creen firmemente que hay posibilidades de armar un bloque regional que haga frente a Maduro y que esté liderado por Milei. Estaría integrado por los países que firmaron junto a la Argentina el 29 de julio un pedido de revisión de los resultados.

Dos días atrás, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) no consiguió los votos en Washington para exigirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que dio como ganador a Maduro, que entregue las actas para verificar el resultado.