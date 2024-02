La hija de Jorge Rial, Morena, estuvo presente en el programa “Mañanísima” (El Trece), conducido por Carmen Barbieri, y habló sobre cuánto se encuentra pagando de alquiler. Además, hizo unas polémicas declaraciones acerca de cómo está la relación con su padre.

Los escandaloso dichos de Morena Rial

Con respecto a su departamento, Morena comentó: “Pago casi 50 mil pesos por día por un lugar para vivir. Es una locura. Trabajo de las redes sociales y la publicidad”. Ante esto, aseguró: “Se hace buena plata y se puede vivir tranquila”.

Luego, se refirió a su hermana Rocío y contó que “Jorge les iba a hacer un regalo a las dos, pero, al final, a ella no se lo dio”. “Las dos íbamos a tener un departamento, pero como yo me peleé con él… bueno, fue”, manifestó, y, expresó: “El departamento se lo había dado antes”.

Aunque, eso no es todo, sino que comentó: “Hizo lo mismo con un auto. Le dio a mi hermana una camioneta y a mí no. No me molesta igual… Es material”.

Para finalizar, aseveró: “El departamento no es por mí, es por el nene”, haciendo referencia a su hijo.

