Durante una entrevista para “A la tarde” (América TV), Moria Casán dialogó con Luis Ventura y contó por qué no quiso ir a la mesa de Mirtha Legrand y su nieta, Juana Viale, a quien no dudó en destrozar.

Los picantes dichos de Moria Casán contra Juana Viale y Mirtha Legrand

Al ser consultada por el periodista sobre su participación en “la mesaza”, la actriz, lanzó: “Me invitaron, pero dije que no”. Y, con su característico humor, agregó: “Porque estoy a dieta y no tengo ganas de compartir”.

Tras estos dichos, la diva aclaró que no existe ninguna tensión con Mirtha, pero dejó indicó que los horarios de grabación del programa no le atraen. “Graban a las 11 de la mañana… a hora no tengo hambre ni ganas de escuchar huevadas. Ya he ido muchas veces a lo de la Legrand, ¿qué vamos a hacer? Siempre lo mismo, no”, lanzó.

En cuanto a la invitación de Juana Viale, Moria, comentó: “Me invitó Juana Viale, porque parece que la divierto… Pero contratate un payaso, boluda. No, mi amor”. A pesar de sus respuestas sin filtro, la “One” dejó en claro que no tiene problemas personales con la diva y su nieta, pero, simplement, no está interesada en repetir experiencias pasadas.

Mientras tanto, Mirtha Legrand y Juana Viale siguen con sus planes para un exitoso regreso en Mar del Plata, mientras que Casán mantiene su estilo: auténtica, directa y sin miedo a expresar lo que piensa.

Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante sobre la boda con Wanda

En el Día de San Valentín, L-Gante y Wanda Nara participaron de la grabación de” La Noche de Mirtha Legrand” (El Trece) desde Mar del Plata. El cantante fue uno de los invitados y la conductora no dudó en incomodarlo tras consultarle si se casaría con la empresaria.

Lagrand le preguntó a L-Gante por la mayor de las Nara y él, le respondió: “Ella me hace muy bien y estoy muy enamorado. Me corrigió bastante a mí”, indicó.

Seguido, La Chiqui quiso saber si le gustaría casarse con Wanda. “Creo que es muy pronto para tomar esa decisión, pero sí lo tengo muy en cuenta y dejamos que fluya. El sentimiento logrará todo”, dijo.

En la charla, el referente de la cumbia 420 habló del vínculo que lo une a los cinco hijos de Wanda, e, indicó: “Creo que me quieren y yo los quiero a ellos. Me llevo súper bien. Con las nenas me llevo increíble y las quiero mucho; un montón. Los varones están más en la suya porque son más grandes, pero también nos llevamos bien”.

