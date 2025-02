Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras la denuncia por violencia de género de Emily Ceco a Santiago Martínez, el joven tomó una firme decisión con respecto a sus redes sociales. La pareja se conoció en el programa “Love is Blind”, conducido por Wanda Nara y Dario Barassi.

En este sentido, Martínez tomó una decisión radical en sus redes sociales: bloqueó los comentarios en su feed para evitar los mensajes de odio que, por supuesto, le llovieron una vez que se viralizó lo sucedido.

En las últimas horas, muchos usuarios utilizaron Instagram para criticarlo. Uno de los comentarios más destacados en una de sus fotografías fijadas fue “violento”, mensaje que alcanzó más de 13 mil me gusta en pocas horas.

El testimonio de Emily Ceco y la denuncia contra Santiago Martínez

La joven lo denunció por agresiones físicas y psicológicas, obteniendo una orden de restricción y un botón antipánico.

El caso salió a la luz cuando Ceco brindó una entrevista en “El Ejército de la Mañana (Bondi Live)”, donde contó, entre lágrimas, el infierno que atravesó con Santiago. “Le pedía por favor que me dejara de pegar”, confesó mientras mostraba un ojo morado, señal de los golpes que recibió. La denuncia formal fue radicada en la UFI 10 de General Rodríguez a cargo de la fiscal Florencia Toscano y detalla una serie de episodios de agresión.

Según el testimonio de la joven, el episodio de violencia se desató cuando asistió a su despedida de soltera sorpresa, organizada por su familia. En la celebración, Emily fue a ver “SEX”, la obra de José María Muscari, lo que habría generado un ataque de celos en Santiago. “Cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Intenté abrazarlo y me sacó de encima con violencia”, expresó.

La agresión escaló cuando Emily intentó irse de la casa. “Me golpeó en la cabeza y en la espalda. Cuando traté de defenderme, me tiró contra la cama y me ahorcó. Me tapaba la boca para que no grite y, cuando logré escapar, le envié una foto a mi hermana para que me ayudara”, indicó. Luego de huir, la joven formalizó la denuncia y recibió medidas de protección.

