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Fernando Confessore, histórico meteorólogo y periodista de Todo Noticias (TN), murió este viernes 16 de octubre a los 58 años, luego de sufrir una descompensación repentina en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Versalles. La noticia fue comunicada durante la mañana por su compañero Mario Massaccesi, quien lo despidió al aire y destacó tanto su trayectoria profesional como su vida familiar.

Confessore era una de las caras reconocidas de la señal por sus intervenciones para informar sobre el pronóstico del tiempo y las alertas meteorológicas. Se había incorporado al equipo de meteorología de Artear en diciembre de 1995 y, desde entonces, desarrolló una extensa carrera vinculada a la información del clima en televisión.

Al anunciar su fallecimiento, Massaccesi expresó la sorpresa que provocó la noticia entre sus compañeros. “La última noticia, la que no quisiéramos dar, nos toca de cerca. Murió nuestro compañero Fernando Confessore. Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias”, señaló durante la emisión.

El conductor también describió el impacto de la pérdida en el equipo periodístico. “Todos estamos en estado de shock. No podemos creer”, manifestó al referirse a la repercusión que tuvo la noticia entre quienes compartieron años de trabajo con el meteorólogo.

Cómo murió Fernando Confessore

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada de este viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle La Huella, en el barrio porteño de Versalles.

La Policía acudió al domicilio tras recibir un llamado de Paula Gabriela Franco, esposa del periodista, quien alertó que Confessore se había desvanecido repentinamente en la cocina.

Una vez en el lugar, efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, los intentos no tuvieron éxito.

Durante la transmisión de TN, Massaccesi también hizo referencia a la confirmación recibida desde el entorno familiar y señaló que la muerte se había producido por un infarto.

La despedida de sus compañeros en TN

A lo largo de su mensaje, Massaccesi recordó el recorrido de Confessore en la señal y su trabajo cotidiano como responsable de los pronósticos meteorológicos. Su presencia en pantalla se extendió durante tres décadas, con participaciones en distintos noticieros y programas de la emisora.

“Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, recordó el conductor.

Confessore acompañó durante años la cobertura de fenómenos meteorológicos, cambios en las condiciones del tiempo y alertas que requerían información para la audiencia. Su tarea también estuvo atravesada por la necesidad de comunicar datos técnicos de manera clara y accesible.

Al referirse a esa labor, Massaccesi destacó las particularidades de la disciplina: “Al servicio siempre de estos vaivenes que siempre tiene la meteorología, que no da tregua nunca y siempre te genera alguna sorpresa”.

El conductor también recordó algunos momentos compartidos durante las emisiones recientes, entre ellos los bailes que el meteorólogo protagonizaba junto a sus compañeros.

“Mucha gente me está escribiendo recordando, sobre todo ahora en este último tiempo con Roxy y todo el equipo de la tarde, el baile que hacía”, comentó mientras se mostraban imágenes de Confessore en televisión.

Su vida familiar y el recuerdo de Mario Massaccesi

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Massaccesi dedicó parte de la despedida a recordar la personalidad de su compañero y el vínculo que mantenía con su familia.

El periodista explicó que Confessore prefería mantener su vida privada alejada de la exposición pública, aunque quienes trabajaban con él conocían la importancia que tenían su esposa y sus hijas.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, expresó.

Y agregó: “Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

Massaccesi lo definió como “un tipo familiar, sencillo, de un perfil bajísimo” y recordó que, con el tiempo, algunas publicaciones en redes sociales permitieron conocer aspectos de su vida personal.

“Todos nos quedamos sorprendidos, sobre todo en este último tiempo, de algunos posteos donde él hablaba del amor de toda la vida con su mujer y la mamá de sus tres hijas, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, un beso enorme”, manifestó.

El conductor también agradeció los mensajes de condolencias que comenzaron a llegar después de conocerse la noticia. “En nombre de Todo Noticias queremos agradecer la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. La noticia ya está en las redes sociales, ya está en tn.com.ar. Estamos recibiendo muchísimos mensajes”, señaló.

La cercanía con sus compañeros hizo que la noticia resultara aún más inesperada. Según contó Massaccesi, varios integrantes del canal habían compartido con Confessore momentos cotidianos apenas un día antes de su muerte.

“Hasta ayer muchos de nuestros compañeros estuvieron con él en una terraza donde salimos siempre a tomar un poquito de aire, donde nos cruzamos a las apuradas. Estaba contento, estaba feliz. Hablaba de proyectos”, relató.

La formación de Fernando Confessore como meteorólogo

Fernando Ezequiel Confessore nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1968. Antes de consolidar su carrera en televisión, desarrolló una formación vinculada a la aviación y la meteorología.

Se formó como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y obtuvo una licencia de operador radiotelefonista restringido de la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones.

En 1992 egresó como pronosticador meteorológico universitario de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se desempeñó en tareas de recepción e interpretación de imágenes satelitales.

Entre 1992 y 1994, su actividad en el organismo estuvo acompañada por cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, áreas relacionadas con la interpretación de las condiciones atmosféricas y su aplicación a las operaciones aéreas.

En noviembre de 2000 participó, además, en una capacitación de la Organización Meteorológica Mundial orientada a la comunicación científica en los medios de comunicación.

Su carrera en televisión y radio

Tras incorporarse a Artear en diciembre de 1995, Confessore comenzó a participar en las emisiones de Todo Noticias. En 1997 asumió funciones como columnista y presentador del tiempo en el programa TN de 7 a 9 y en El noticiero de Santo, emitido por El Trece.

También estuvo a cargo del segmento meteorológico de TN Agro, donde los pronósticos y las condiciones climáticas tenían especial relevancia para la actividad productiva.

Su recorrido profesional incluyó, además, participaciones en radio. Fue columnista en el programa de Fernando Carnota por Radio La Red, ampliando su presencia en los medios más allá de la televisión.

En sus últimos años, presentaba la información meteorológica durante la franja del mediodía de TN, con participaciones en los noticieros TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.

A lo largo de casi 31 años de trayectoria en la señal, Confessore se convirtió en uno de los referentes del pronóstico del tiempo para los televidentes. Su fallecimiento, a los 58 años, generó conmoción entre sus compañeros, quienes lo despidie