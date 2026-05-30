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El artista argentino Julio Le Parc, uno de los máximos exponentes del arte óptico y cinético, murió este sábado 30 de mayo a los 97 años en París, donde residía desde 1958. La noticia fue confirmada por su entorno familiar, que indicó que el fallecimiento se produjo tras un progresivo deterioro de su salud.

Nacido el 23 de septiembre de 1928 en Palmira, provincia de Mendoza, Le Parc fue uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional. Su trabajo se destacó por la experimentación con luz, color, movimiento e interacción, elementos que redefinieron la relación entre la obra y el espectador.

Murió Julio Le Parc a los 97 años.

Hasta sus últimos meses se encontraba trabajando en la preparación de una gran muestra retrospectiva que iba a inaugurarse el próximo 11 de junio en la Tate Modern de Londres.

Quién fue Julio Le Parc

Julio Le Parc nació en una familia trabajadora de Mendoza y se formó en Buenos Aires, donde cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Durante su juventud trabajó como portero en el Teatro Colón, participó de espacios de formación artística y fue parte activa de movimientos estudiantiles vinculados a la renovación educativa en las escuelas de arte.

En 1958 obtuvo una beca que le permitió viajar a Francia. Ese traslado marcaría un punto de inflexión en su carrera. París se convirtió en su lugar de residencia permanente y en el centro desde donde desarrolló una obra que alcanzó reconocimiento global.

El impulso del arte cinético y el Grupo de Investigación de Arte Visual

En 1960 fue uno de los fundadores del Grupo de Investigación de Arte Visual (GRAV), colectivo integrado por artistas que exploraban nuevas formas de participación del público en las artes visuales.

Desde ese espacio, Le Parc impulsó experiencias basadas en estructuras móviles, reflejos lumínicos, desplazamientos visuales y dispositivos que buscaban romper con la contemplación pasiva.

El objetivo era modificar el vínculo tradicional entre obra y observador, promoviendo una experiencia activa donde el espectador se integrara al proceso artístico.

El reconocimiento internacional

La consagración internacional llegó en 1966, cuando recibió el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, una de las distinciones más relevantes del circuito artístico mundial.

A lo largo de su carrera recibió además la condecoración de Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de Francia.

Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de instituciones de referencia internacional como el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París y la Tate Modern de Londres.

También fue distinguido en Argentina con el Gran Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y con los premios Konex de Platino y Brillante.

Obras emblemáticas en Argentina

Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, Le Parc mantuvo un vínculo permanente con Argentina.

Entre sus obras más reconocidas en el país se encuentran:

Sol , la esfera instalada en la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

, la esfera instalada en la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La Esfera Azul , incorporada al patrimonio del actual Palacio Libertad.

, incorporada al patrimonio del actual Palacio Libertad. La escultura Hacia la luz , emplazada en la Ciudad de Buenos Aires.

, emplazada en la Ciudad de Buenos Aires. Las intervenciones lumínicas sobre el Obelisco durante la Noche de los Museos.

En 2019 fue homenajeado con una retrospectiva de gran escala en Buenos Aires, donde se exhibieron más de 160 obras de distintas etapas de su producción.

Una trayectoria que atravesó generaciones

La producción artística de Le Parc se extendió durante más de siete décadas.

Su obra fue exhibida en ciudades como París, Nueva York, Miami, Tokio, Madrid, Río de Janeiro, Londres, Venecia y Buenos Aires.

Además de sus instalaciones físicas, en los últimos años impulsó proyectos digitales y un museo virtual para ampliar el acceso a su trabajo.

Con su muerte, el arte argentino pierde a uno de sus representantes internacionales más influyentes, cuya producción transformó la investigación visual contemporánea y dejó una huella en el desarrollo del arte cinético y lumínico a nivel mundial.