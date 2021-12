Murió una ex participante de "El Gran Premio de la Cocina"

Daniela ‘Chili’ Fernández, ex concursante de "El Gran Premio de la Cocina", murió el domingo luego de transitar una complicada enfermedad.

La joven había participado en el programa conducido por Carina Zampini en la primer y octava edición del ciclo.

Sus compañeros lamentaron la perdida y la despidieron a través de las redes sociales con sentidas palabras.

Una de ellas fue Chiara Caversaschi que subió a su cuenta de Instagram imágenes de los momentos compartidos junto a Chili en el programa de cocina, con un emotivo mensaje. “Hace rato creo en los ángeles, sos uno más ahora. Demasiado buena para este mundo. Tus palabras para mi siempre fueron amor puro”, comenzó escribiendo.

Además, rememoró una pequeña anécdota que atesorará por siempre en corazón: “Cuando me conociste, dijiste ‘ay, qué lindo haberte conocido’. Gracias por ser mi amiga. Volá alto. Guardo en mi corazón los abrazos y tus palabras hacia mi en la despedida de la temporada que compartimos. Buen viaje”, finalizó.

Dafne Fione, otra de sus compañeras en el certamen de cocina destacó que Daniela hacía todo con amor y que quienes pudieron conocerla lo saben. En este sentido escribió: "Qué lindo fue encontrarnos, que triste me pone este final. Me duele aceptar que ya no estás acá para cumplir esos sueños que alguna vez me contaste. Aunque sé que cumpliste casi todos. ¡Te quiero por siempre payasa hermosa! Que nos volvamos a ver”.

Por su parte, Barbara Castellano, coordinadora de producción del programa de El Trece, también subió una foto en blanco y negro de Daniela “Chili” Fernández en la que destacaba el carácter afable de la participante: “Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”, destacó