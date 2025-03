Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Argentina Mining, que se llevó a cabo en la convención anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la secretaria de Minería de Santa Cruz, Nadia Ricci, alertó sobre el retroceso que existe en la exploración minera en la provincia. “Estamos enfrentando un retroceso significativo en exploración, lo que acorta la vida útil de nuestros yacimientos”, afirmó Ricci, destacando la necesidad de atraer inversiones en un contexto donde los recursos más demandados son litio y cobre, de los cuales Santa Cruz carece.

A pesar de ser la principal productora de minerales del país, aportando el 40% de las exportaciones mineras argentinas, Santa Cruz ha visto disminuir su atractivo para las inversiones en los últimos años. La provincia, que se especializa en la extracción de oro y plata, busca diversificar su oferta con la inclusión del uranio y el lignito. “Uno de nuestros objetivos es fomentar la exploración no solo para extender la vida útil de nuestros yacimientos actuales, sino también para descubrir nuevas reservas”, añadió la funcionaria.

Los números de Santa Cruz

En la actualidad, el 99,8% de las exportaciones mineras de Santa Cruz se concentran en oro y plata, con el oro representando el 89,7% del total. La provincia cuenta con siete proyectos en producción, entre ellos Cerro Negro, operado por Newmont, y Cerro Vanguardia, de AngloGold. Además, se están desarrollando 36 proyectos de exploración en el área de oro y plata y otros tres en uranio y lignito.

Ricci también mencionó que, aunque Santa Cruz se adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), esta herramienta no se ajusta a las necesidades de la provincia en materia minera. “Este régimen es excelente para provincias con una minería incipiente, pero en Santa Cruz, los yacimientos están en una etapa avanzada. Estamos trabajando con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para adaptar estas normativas”, explicó.

La funcionaria enfatizó que otro de los retos que enfrenta Santa Cruz es su aislamiento en comparación con otras provincias que han formado alianzas estratégicas. Gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca han creado la Mesa de Litio y la Mesa Interprovincial del Cobre, mientras que Santa Cruz busca una mayor relevancia en la Mesa del Oro, que incluye a varias provincias productoras.

Argentina Minning

El encuentro fue encabezado por el secretario de Minería, Luis Lucero, quien realizó una intervención preliminar, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, que destacó los avances en nuevos proyectos mineros que cumplen con la legislación ambiental. Latorre mencionó el proyecto San Jorge de PSJ, que podría posicionar a Mendoza como pionera en la producción de cobre en la región.

También expuso el ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, quién reafirmó el compromiso de su provincia con la minería como política de Estado, invitando a los inversores a considerar Salta como un destino seguro y viable para sus proyectos.

Este lunes se realizó la inauguración formal del Stand de Fomicruz en la PDAC 2025.

Más Agenda

Junto a Nadia Ricci, viajó Oscar Vera, presidente de Fomicruz. La empresa estatal participa con stand propio en la feria minera.

Precisamente, ambos encabezaron la participación de Santa Cruz en el panel “Oportunidades en las provincias de Cuyo y Patagonia“, que se concretó en el marco del Argentina Day.

Igualmente se realizó la inauguración formal del stand de FOMICRUZ, con el que la provincia hizo presencia particular, para fomentar los atractivos mineros. Con el mismo fin, y con el objetivo final de seguir promoviendo el Macizo del Deseado (la mayor zona geológica rica en minerales preciosos), se realizó la presentación, organizada por la secretaría de Estado de Minería, “Exploring new frontiers in the Deseado massif“.