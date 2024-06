“¡Buenas noticias! ¡Ya tenemos los pasajes! Gracias a la generosidad de muchísimas personas que aportaron, pudimos cumplir nuestro primer objetivo que es llegar a la 65° Olimpíada Internacional de Matemática (IMO). Nos emociona la respuesta que tuvo la convocatoria, y la ayuda que llegó desde todas partes del mundo”, anunciaron desde la Olimpíada Argentina de Matemática (OMA) sobre la colecta que debieron iniciar como consecuencia del desfinanciamiento del Senado de la Nación.

Es que, contrario a lo venía ocurriendo, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta no avaló ese financiamiento para que el equipo de estudiantes viaje al certamen internacional, que este año se realizará en Bath, Reino Unido, del 11 al 22 de julio. Es la primera vez en 36 años, con excepción de 1989 cuando no se pudo viajar, que la OMA presenta dificultades para pagar los ocho pasajes del equipo. El resto del viaje, es financiado por la IMO mediante reglamento, que cubre el alojamiento y la alimentación.

El equipo, con sus titulares y suplentes, entrena en doble turno en la UBA con miras a la máxima competencia internacional.

Históricamente, el financiamiento se ha apoyado en las resoluciones DR 405/89 y su complementaria DR682/99 que brinda el “Premio a las Ciencias Matemáticas“. Pero ante la no conformación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la gestión ha quedado trunca.

“Hemos hablado con mucha gente, desde pedir audiencia con Victoria Villarruel –vicepresidenta y titular de la Cámara alta-. Nos contestó por nota, muy amable, que no hay plata”, había explicado la matemática Patricia Fauring, profesora consulta del CBC, jubilada, quien trabaja en las Olimpíadas desde que el país empezó a participar en 1988.

En ese contexto, fue el senador nacional Mariano Recalde quien presentó un proyecto para que se garantice ese derecho. “Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, posteó Recalde en su cuenta de X.

En respuesta, la vicepresidenta Villarruel dijo: “Senador Recalde, el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si usted quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no solo declamamos con el bolsillo ajeno”.

El camino hacia la Olimpíada Internacional

A mediados de abril en el Palais Rouge en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó el selectivo para la IMO (International Mathematical Olympiad), el “Mundial” de Matemáticas, que con la participación de 120 países se realizará del 10 al 22 de julio en Bath, Reino Unido.

De acuerdo a los resultados del selectivo el equipo argentino titular quedó conformado por Felipe Klir, del ILSE de CABA; Emiliano Sosa, de Dante Alighieri de Campana; Uriel Digestani, de ORT de CABA; Matías Álvarez Oviedo, del Instituto Politécnico de Rosario; Ignacio Naguil (17), del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Río Gallegos; y Lola Ruffolo, del Instituto Politécnico de CABA.

En su primera participación en la IMO, el santacruceño obtuvo una mención de honor.

Es la segunda vez que el estudiante riogalleguense tiene el orgullo de ser parte de la delegación que representará a la Argentina, luego de que en 2023 lo hiciera en Chiba, Japón. Desde el martes, el equipo, con sus titulares y suplentes, está entrenando en doble turno en la UBA con miras a la máxima competencia internacional.

Argentina acumula seis medallas de Oro, 27 de Plata, 69 de Bronce y 50 Honoríficas. De hecho en 2023, el equipo regresó con dos medallas y dos menciones de honor, una de éstas logradas por el santacruceño.

La colecta que debieron lanzar para recaudar fondos

Desde la Olimpíada de Matemáticas Argentina habían lanzado una colecta e informaron que ya lograron recaudar el 20% de los pasajes para que la delegación nacional, que componen seis estudiantes y dos profesores, pueda viajar a Bath. “Este año la Olimpíada Matemática Argentina tiene dificultades para pagar los pasajes de los equipos para las olimpíadas internacionales en las que participa nuestro país. La primera es la más importante: IMO (Olimpíada Internacional de Matemática), del 11 al 22 de julio en Bath (Reino Unido). Tenemos que comprar ocho pasajes por lo que toda colaboración es bienvenida”, decía la publicación que lanzaron a través de sus redes sociales.

