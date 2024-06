Contrarreloj continúa la colecta para que el equipo argentino que integra el santacruceño Ignacio Naguil (17) pueda viajar a Bath, Reino Unido, donde del 11 al 22 de julio tendrá lugar la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO, por su sigla en inglés).

Esta es la segunda vez que Naguil representará al país en la IMO, tras haber obtenido una mención de honor en Japón 2023.

De acuerdo a lo publicado por la Olimpiada Matemática Argentina, a través de la campaña para recaudar fondos, ya llevan reunido 34% para cubrir los ocho pasajes. El alias para colaborar es FOMAHSBCCC.

“No hay plata”

“Presentamos un proyecto para que el Senado de la Nación garantice los pasajes de la delegación argentina a la Olimpiada Internacional de Matemática, como siempre lo ha hecho. Para Villarruel es un gasto. Para nosotros, apoyar el esfuerzo y el futuro de los jóvenes”, publicó este lunes el senador Mariano Recalde en la red social X.

Su tuit fue citado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien le respondió: “Senador Recalde el Presupuesto del Senado no es mío y es de público conocimiento que no hay plata. Sin embargo, si Ud. quiere puede cubrir con el aumento de su sueldo algunos de los pasajes. Junto a los firmantes de su proyecto de ley seguro cubren todo y así apoyamos el esfuerzo y el futuro de los jóvenes y no sólo declamamos con el bolsillo ajeno”.