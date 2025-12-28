Nancy Dupláa habló sobre su presente laboral y encendió las alarmas sobre su futuro en la actuación; en medio de la profunda crisis que atraviesan los actores por la falta de trabajo en cine, televisión y teatro, la actriz dejó entrever que podría dar un giro radical en su carrera.

La esposa de Pablo Echarri dialogó con Julia Mengolini en el programa “Mirá Quién Vino” (Futurock) y reveló que, actualmente, se encuentra sin trabajo como actriz. “Hoy, estoy desocupada”, indicó con total sinceridad, aunque aclaró que atraviesa esta etapa enfocada en su familia y su vida personal. “Tengo padres grandes y tres hijos que van y vienen; hago cursos, talleres y lleno el día con actividades”, confesó.

Al referirse a su futuro profesional, Dupláa fue aún más clara y dejó una definición que no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo. “Lo mío, en un futuro, es la comunicación”, aseveró, al tiempo que remarcó su interés por seguir formándose y perfeccionándose para abrirse camino fuera del ambiente artístico tradicional.

En este marco, la actriz analizó el rol actual de los medios de comunicación y lanzó una fuerte reflexión. “La comunicación, hoy, es una de las cosas más importantes para llegar a la gente; siento que hay mucha locura y avidez en los medios”, manifestó.

Finalmente, cerró con una frase que marca un posible nuevo posicionamiento público: “Hay que empezar a mandar mensajes de paz”.

Cuál es la confesión hot que hizo Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri

Dupláa volvió a dar que hablar al hacer una revelación inesperada sobre su vida íntima con Pablo Echarri; lejos de los tabúes y con mucho humor, la actriz dejó en claro que, a más de veinte años de relación, la chispa sigue intacta y que, el deseo, se trabaja.

La confesión surgió durante su paso por “Las Chicas de la Culpa” (El Trece), el ciclo conducido por Connie Ballarini, Fernanda Metilli, Malena Guinzburg y Natalia Carulias; entre risas, Nancy habló, sin filtro, de la intimidad que comparte con su marido y sorprendió al contar que siguen organizando salidas especiales fuera de casa, incluso, recurriendo a albergues transitorios para romper con la rutina.

Todo sucedió cuando las conductoras destacaron, con humor y admiración, la sensualidad de la pareja. “Tus dos papás son re sexies”, dijo Ballarini, mientras Metilli aseguró que “ambos irradian sex appeal”; lejos de esquivar el comentario, Dupláa, lanzó: “Somos hot, somos hot juntos”, afirmó, dejando en claro que el romance, la complicidad y el deseo siguen siendo pilares de su relación con Echarri.

