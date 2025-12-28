Sofía Gonet, mejor conocida conocida como “La Reini”, atraviesa uno de sus mejores momentos mediáticos gracias a su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde no solo se destaca por su desempeño en la cocina, sino, también, por su espontaneidad y sentido del humor; fiel a su perfil descontracturado, Kennys Palacios la desafió a comparar a sus compañeros del reality con distintos platos de comida.

Sin vueltas, la influencer arrancó con Agustín Sierra, a quien definió, sin dudar: “Cachete es un corte de carne, un asado”.

Acto seguido, fue el turno de Maxi López, conocido como “El Presi” dentro del certamen culinario.“Me lo imagino como un marisco, abundante pero finoli”, indicó Gonet.

@telefe Que nadie te diga con qué podes comparar a tus compañeros @sofiagonet 😅MasterchefCelebrity @kennyspalacios ♬ sonido original – Telefe – Telefe

La creatividad continuó cuando habló de Marixa Balli, a quien describió con una mezcla intensa y llamativa.“Me la imagino como algo bien intenso, como un ceviche de salmón con leche de tigre y mucho chile; bien picante y rico”, aseguró; la exvedette, que escuchaba atenta desde el fondo, reaccionó entre risas y gestos de sorpresa.

También, hubo lugar para los participantes con más trayectoria: sobre Luis Ventura, La Reini fue contundente al decir que es “un plato de bodegón”, mientras que a Susana Roccasalvo la imaginó con un perfil más elegante: “La imagino como un plato dulce, pero sofisticado: un crepe suzette flameado con naranja”.

Para el tramo final, comparó a Andy Chango con una tortilla española y a Sofi Martínez como “un rico guiso”; por último, no esquivó la autoreferencia y se definió a sí misma con humor y guiño comercial incluido: “Y, ¿yo? Sería una cookie”.

