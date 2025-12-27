Luego de compartir un video con total emoción por haber agotado su primer estadio Monumental, el cual se llevará a cabo el 6 de junio de 2026, Lali Espósito estalló de alegría en redes tras liquidar las localidades del segundo concierto, que se hará el 7 del mismo mes.

A través de su cuenta de “X”, expresó: “¡Agotaron dos shows en el Monumental tan sólo en horas! Estoy profundamente conmovida; gracias a todos los que consiguieron su lugar y van a hacer temblar ese estadio conmigo”.

Finalmente, remató: “El demonio está… Uffff!”, acompañando el mensaje con emojis y haciendo alusión a su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

La reacción de Lali tras agotar su primer River

En sus historias de Instagram, Lali compartió un video en el que se la ve visiblemente emocionada tras conocer la noticia del sold out. En la grabación, manifestó: “Me vine acá, a un rincón, porque no sé llorar en público. Gracias, ¿qué es esto?”, reflejando su sorpresa y agradecimiento por el acompañamiento de sus fanáticos.

De este modo, el 2025 se consolida como un año clave en la carrera de la cantante y actriz; a lo largo de este período, reunió a más de 350.000 personas en su gira internacional, presentó un documental en colaboración con Netflix y lanzó el álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que se posicionó entre los más escuchados en las plataformas digitales.

Leé más notas de La Opinión Austral