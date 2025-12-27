Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

María Becerra se volvió viral tras realizar un espectacular viaje a Finlandia, con acampe incluido, para ver las auroras boreales bajo el intenso frío y rodeados de nieve; como era de esperarse, algunos de sus seguidores estuvieron felices por la visita de la artista al círculo polar ártico, mientras que otros no estuvieron muy contentos y se lo hicieron saber.

Un joven, de nombre Rodrigo Pena, criticó a la artista por sus vacaciones, tras vincularlo con su reciente mensaje de defensa a la industria nacional: “¿Vos no sos la caradura que decía, hace menos de 20 días, de que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas y que bla bla bla..?”, escribió el usuario de Instagram.

Tras ello, “la Nena de Argentina” no dudó en responder: “¡¡¡Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 Argentinos, Rodri!!! Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país, llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué haces además de estar rompiéndome los huevos a mí? Contame, que me re interesa”, respondió, picante Becerra.

Por supuesto, la contestación sin filtro de la intérprete de “Ojalá” fue celebrada por sus fanáticos, que consideraron fuera de lugar lo dicho por este joven.

Qué dijo María Becerra en el cierre de sus shows en River: palito a Milei

En el cierre de la noche donde concluyó su paso por el Monumental, la cantante aprovechó la masiva plataforma para emitir un poderoso y contundente mensaje en defensa de la industria y la producción cultural argentina.

Desde el escenario y, con la energía del público a su favor, María interpeló, directamente, a la idea de que la calidad artística debe provenir necesariamente del exterior; su declaración fue una clara reivindicación del potencial creativo local.

“Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que se pueden hacer cosas increíbles, que no tiene que ser de afuera para que sea mejor, para que esté bueno, no tiene que ser de afuera, loco”, manifestó.

La artista cerró su intervención con una exclamación que resonó como un himno de orgullo en el estadio: “Es nacional, amigo. ¡Es de acá! Porque Argentina es alto país. Muchísimas gracias”, remarcó, ante los miles de seguidores que la ovacionaban.

