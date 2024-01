Hace unas semanas, Carla De Stefano tomó la decisión de abandonar Gran Hermano (Telefe). Ella, estuvo presente en el streaming de República Z e hizo unos polémicos comentarios acerca de Flavio Mendoza, Karina Jelinek y Nazarena Vélez, ya que quiso que le promocionaran su emprendimiento de muebles, pero no le salió cómo esperaba. A raíz de esto, la última influencer mencionada no se guardó nada y fulminó a la ex “hermanita”

Los polémicos comentarios de Carla de Gran Hermano sobre Nazarena Vélez

Carla, indignada, comentó: “La que se hizo muy la interesante, que no me cayó bien, y yo dije “está bien, no te doy más bola”, fue Nazarena Vélez“.

Luego, continuó: “A ella la contacté yo, fue a la inversa”.

Me contestó “¿vos qué es lo que querrías, historia o posteo?, y, le respondí “bueno, pásame ambos presupuestos”. “Para historia es tanto y para posteo es esto”. Yo dije “¿qué?, pero… ¿Quién sos?, ¿Mirtha Legrand? ¡No sabes los honorarios!.

La picante respuesta de Nazarena Vélez a Carla de Gran Hermano

A raíz de estos dichos, Nazarena le lanzó unos polémicos comentarios.

“Yo ayudo a los emprendedores, un montón. Ahora, vos me pedís sorteo, que te vaya al local… Págame”.

Ante esto, aseguró: “No te conteste más yo. Tengo todo el chat. Te pusiste pesada. Igual, te mando buena vibra y no hagas lo que no te gusta que te hagan”. Para concluir, añadió: “Detesto a la gente que para menospreciarte te dice “¿quién sos?”, haciendo referencia a que Carla la comparó con Mirtha Legrand.

Los dichos de Nazarena Vélez en LAM sobre Carla de Gran Hermano

Esto, no terminó ahí, sino que, Vélez, habló sobre el tema en LAM (América TV), programa conducido por Ángel de Brito.

“No es una emprendedora que te manda algo y uno, de buena onda, lo hace. Ella me pedía ‘Vení a mi local’ ¡Mami, eso tiene un costo!”, expresó la actriz. Ángel estuvo de acuerdo con esos dichos y aseguró: “Eso es carísimo”. “¡Pero claro!”, manifestó su colega.

Gastón Trezeguet fulminó a Carla de Gran Hermano

Esta no es la primera pelea que protagoniza De Stefano con un famoso. En el Instagram de su emprendimiento, comenzó a recibir comentarios negativos por haberse ido del juego. En consecuencia, la ex “hermanita” no se guardó nada e hizo un polémico descargo en contra de la producción del reality. Este comentario lo vio Gastón Trazeguet, quien formó parte de la edición 2001, y no dudó en fulminarla

Los polémicos dichos de Carla De Stefano sobre la producción de Gran Hermano

Carla, muy picante, aseguró: “Gran Hermano es un reality el cual Telefe edita para generar contenido. Según cómo lo hacen, tienen el poder de convertir a una persona en un ángel o un demonio”.

Luego, indignada, comentó: “Increíble que crean todo lo que ven y que tenga que aclararlo. Denota una inocencia y credulidad propias de un niño”.

“Es todo un negocio el canal y mi renuncia a GH fue, justamente, por esas causas. Además de internas bastante nefastas”, aseveró la exjugadora.

Por otro lado, se refirió a los comentarios negativos que le dejan en las publicaciones. “Ustedes tomándose el tiempo para criticarme desde el anonimato de un celular, terminan actuando peor que lo que están criticando. Esto es un negocio de venta de decoración y muebles a precios increíbles. Lo de GH es un programa de televisión perverso que les vende lo que ustedes consumen, claramente, y los manipula con opiniones de “seudo” analistas, como exvedettes, travestís, exbotineras y demás que forman sus opiniones. Apelo este mensaje a un análisis razonable de su parte. Saludos”, concluyó De Stefano.

La escandalosa respuesta de Gastón Trazeguet a los dichos de Carla de Gran Hermano

Esto, le llegó a Gaston a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, y le lanzó unos polémicos comentarios.

“Nuevo nivel de desagradecimiento y discriminación alcanzado”, le respondió Trazeguet.

La repercusión en redes que tuvo la respuesta de Gastón Trazeguet a Carla de Gran Hermano

Los televidentes le dieron la razón a Carla y destruyeron a Gastón. Mirá las reacciones.

Cambio de reglas en Gran Hermano: ¿Cómo continúa la competencia?

Hace un días, Santiago del Moro “ingresó” a la casa y le informó a los participantes que, esta semana, todos caían en placa. También, les dijo que “habrá doble eliminación” y que “un participante se irá el domingo 28 y otro el lunes 29″, pero, eso no es todo, sino que añadió: “El voto va a ser positivo”, es decir, lo televidentes elegirán a quiénes quieren que sigan dentro de la competencia.

Por otro lado, la prueba del líder se hizo el martes 23 y la persona ganó fue Agostina Gorostidi. Luego, con respecto a la gala de nominación, se llevó a cabo el miércoles 25 y, en esta ocasión, el voto fue positivo, es decir, los jugadores eligieron a las personas que quieren que sigan en el reality.

En su momento, los que se habían salvado eran: Lucía Maidana, Joel Ojeda y Nicolás Grosman, pero, ahora, Agostina “subió” a uno de ellos a placa y sacó a uno de sus compañeros.

Ella, eligió a Nicolás y ayudó a Juliana “Furia” Scaglione.

Finalmente, la placa final quedó compuesta por: Zoe Bogach, Virginia Demo, Rosina Beltrán, Denisse González, Emmanuel Vich, Alan Simone, Sabrina Cortez, Lisandro “Licha” Navarro, Nicolás Grosman, Bautista Mescia, Federico “Manzana” Farías y Martín Ku.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

