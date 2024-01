Hace unos días, Sabrina Cortez y Alan Simone de Gran Hermano (Telefe) le dieron el consentimiento al dueño de la casa para poder tener relaciones, pero, hay que destacar, que la rubia se encuentra hace 8 años de novia. En la última emisión, Rosina Beltrán, Zoe Bogach, Bautista Mescia y Lucía Maidana, estaban en el patio y se pudo oír un escandaloso grito dirigido a Sabrina sobre la relación con su pareja. Esta situación descolocó a todos los participantes.

El polémico dicho del afuera sobre la relación de Sabrina de Gran Hermano con su novio

“Alan, traidor. Sabrina, Brain te dejó”, se escuchó. A raíz de esto, Rosina y Lucía salieron corriendo para contarle a Cortez, quien, luego, terminó llorando.

La repercusión en redes por los dichos a Sabrina sobre su novio

Los televidentes quedaron sorprendidos y salieron a dar sus opiniones a través de la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”.

Rosina de Gran Hermano contó que casi muere en un accidente de tránsito

La participante le contó a sus “hermanitas” que sufrió un grave accidente en la ruta en el que casi pierde la vida.

“Nunca contaste lo de tu accidente”, le dijo Lucía a la uruguaya en medio de una charla distendida en la pileta.

Ante esto, Beltrán expresó: “Estábamos en la ruta con una amiga e íbamos muy rápido y volcamos”.

“Manejaba mi amiga. Estábamos en la ruta yendo a buscar a otra amiga. Cuando chocamos, perdí el conocimiento, quedé inconsciente y me tuvieron que operar”, reveló, y, continuó: “Casi pierdo la vida, realmente. El médico me dijo: ‘te salvaste porque tenías el cinturón. Sino, no te salvabas’”.

Según contó la joven modelo, a su amiga que manejaba “no le sucedió nada” porque el choque fue del lado del acompañante, donde iba ella. “Yo no me acuerdo de nada, pero esa fue una de las cosas que me marcaron en mi vida”, contó.

Zoe le preguntó si “seguía siendo amiga de la joven”, a lo que Rosina admitió que “no”. “No se comportó bien después del accidente. No me fue a ver al hospital ni un día. Fue horrible para mí. No era de mis más íntimas amigas, pero íbamos las dos solas en el auto. Mi mamá tuvo que llamar a sus padres”, contó la influencer.

Las compañeras de la uruguaya le preguntaron a “qué velocidad iban en el vehículo” y confesó “a 140 km”. “Dobló a 140 km. Había sacado la licencia hacía unas semanas. Estaba desfigurada. Ustedes no saben lo que era mi cara y, además, tengo una cicatriz. Me desperté en la ambulancia toda con sangre, gritando que “quería hablar con mi mamá” porque no entendía nada”, agregó sobre aquel duro momento.

“Encima, no me querían dejar hablar con mi madre. Yo la escuchaba gritar en el teléfono en un estado de shock”, sumó sobre el hecho que ocurrió en 2016. “Agradezco a la vida que me dio otra oportunidad. Gracias a eso que me marcó y me dijo ‘Rosina, viví, disfruta la vida’. Porque yo siento que no somos conscientes de que hoy podemos estar acá y mañana no sabemos si vamos a estar. Es como que lo damos por hecho y ¿quién te lo asegura? Nadie”, cerró reflexiva.

