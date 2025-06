Carolina “Pampita” Ardohain volvió a ser noticia por un tema que no la tiene como protagonista directa: en esta ocasión, la atención se centró en la oficialización del vínculo amoroso entre su exmarido, Roberto García Moritán, y la periodista Priscila Crivocapich; en una nota para “Puro show” (El Trece), la modelo rompió el silencio acerca de la nueva relación del exlegislador.

“En su momento, fuiste vos oficializando con Pepa y, ahora, de cierta manera, Roberto lo hizo con Priscila, ¿qué te pareció todo?”, le preguntó el cronista a Pampita y la respuesta de ella fue categórica, aunque, breve. “No voy a opinar de nada de la vida de exparejas mías”, indicó.

Ya instalada en una relación con Martín Pepa, con quien, incluso, comparte la cotidianeidad pese a la distancia que marcó el comienzo del vínculo, la modelo no quiso dar más detalles cuando le insistieron con preguntas sobre el nuevo noviazgo de Moritán. “No voy a opinar nada… Nada de nada”, lanzó.

Luego, explicó los motivos de su silencio con claridad.“No me corresponde hablar de los demás. Puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero ya, después, sus vidas personales no puedo; sería una falta de respeto”, aseguró. Cuando el movilero quiso saber si tenía algún consejo para la nueva pareja de su ex, Carolina repitió, entre risas, la misma línea que venía sosteniendo. “No voy a opinar nada”, expresó.

En paralelo a este tema, también comentó los planes de sus hijos para el Día del Padre, que se festeja, este domingo, en Argentina; sobre eso, sí habló con naturalidad y afecto. “Almorzarán con sus padres e irán con regalos, como corresponde, y le darán mucho amor por darles la vida”, sostuvo.

La modelo tiene tres hijos con Vicuña, Bautista, Beltrán y Benicio, y una hija con García Moritán, Anita; más allá de sus vínculos sentimentales, eligió preservar la armonía familiar por sobre todo.

Priscila Crivocapich habló de su relación con Moritán

Priscila Crivocapich, la actual pareja de Moritán, se sinceró acerca del vínculo con el empresario.“Estoy contenta y conociéndolo. Estar enamorado es un montón. Me gusta que es muy caballero. Soy re chapada a la antigua”, le dijo a “Puro Show”.

En esta línea, continuó: “Me gusta el caballero, el hombre romántico. A esta altura de la vida no proyecto, disfruto lo que va pasando”, aseveró.

Cabe destacar que Priscila contó, en el pasado, que tiene óvulos congelados por si, en algún momento, desea ser madre; por otro lado, Roberto manifestó que “ya cerró la fábrica y no tiene intenciones de tener más hijos, ya que tiene dos con Milagros Brito y uno con Pampita”.

Finalmente, la comunicadora se refirió a las críticas de sus compañeros por sus supuestos malos tratos en los trabajos de modelaje y, también, como periodista deportiva. “Traté de no escuchar, porque no son cosas que tengan que ver conmigo. Yo, estoy feliz en Telefe. Si alguien habló mal, no tengo problema en que venga y me lo diga”, cerró.

