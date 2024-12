Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El paradero de Nayelly Lujan García Servin de 15 años y su padrastro Juan Ignacio Esteban Apaza (32) continúa siendo un misterio a más de 40 días de intensa búsqueda. La adolescente huyó junto al padrastro el 23 de octubre pasado de la localidad de Pico Truncado. Habían planeado escaparse, ella recuperó la documentación a su nombre que estaba en poder de su madre, Arcenia Servin, y él cambió la camioneta que tenía por una Ford EcoSport que utilizó para irse con la menor y luego abandonó en la frontera con Bolivia.

Las fuerzas de seguridad siguen trabajando en la búsqueda de la adolescente con la colaboración de la Policía de Bolivia, pero hasta el momento no hay información relevante que ayude a dar con Nayelly y su padrastro. La mamá habló con Crónica TV y comentó: “Estamos pasando una situación muy difícil, hasta el momento no tenemos rastros de ninguno de los dos, no tenemos nada, ya van pasando más 40 días y ya es muy preocupante la situación que estamos viviendo en este momento”.

Arcenia habló en Crónica TV.

El diario La Opinión Zona Norte tuvo acceso exclusivo a información que podría marcar un giro en la investigación. Mucho antes de escapar con su hijastra, Apaza había viajado a los países de Colombia y Perú para realizar cursos y perfeccionarse en la reparación de dispositivos electrónicos, tarea a la que se dedicaba actualmente. Es decir que el hombre sabe como moverse en esos países y es posible que tenga personas conocidas que los estén ayudando a ocultarse.

Tapa del 4 de diciembre.

Debido a esto, los investigadores sostienen la posibilidad de que Nayelly y Apaza hayan pasado a otro país desde Bolivia. “No descartamos que hayan entrado a Perú“, dijeron a este medio fuentes ligadas a la búsqueda de la adolescente que desapareció con el marido de la madre y padre de sus hermanos. Incluso, existe la posibilidad de que hayan entrado a Paraguay, de donde es oriunda la menor de edad. Hasta el momento, se comprobó que Apaza no tiene familiares ni conocidos en el país boliviano.

En tanto, los vecinos de la localidad truncadense volvieron a reunirse para exigir justicia y la aparición de la menor. La convocatoria fue lanzada por el Colegio N° 45, establecimiento educativo al que asistía la adolescente antes de irse, y se llevó a cabo el martes a horas del mediodía. En en encuentro estuvo Arcenia y las referentes de Mumalá pintaron un mural que representa las ansías de que Nayelly vuelva con su familia.

