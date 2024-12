Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A más de un mes de su desaparición, el paradero de la menor de edad de Pico Truncado, Nayelly García, es un misterio y con el paso de los días, la incertidumbre se apodera del caso. La Justicia y la Policía están, además, tras los pasos de su padrastro, Juan Ignacio Apaza, quien habría “huido” con la menor al norte del país.

En la última semana se supo que se ofrece una recompensa millonaria para quien aporte datos sobre el paradero de ambos. El último dato fue el hallazgo de la camioneta de Apaza en la zona de frontera con Bolivia, pero desde entonces es como “si se los hubiera tragado la tierra“.

Mientras tanto, la mamá de Nayelly, la vecina de Pico Truncado Arcenia Servín, habló con La Opinión Austral del encuentro que mantuvo el paso fin de semana con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien estuvo en esa localidad de la zona norte participando de una variada agenda de temas.

“El intendente (Pablo) Grasso vino a visitarme“, manifestó para comenzar y agregó: “Me dijo que me a ayudar a que la búsqueda se haga más viral“. Luego afirmó que “seguimos en la misma, sin novedad, pero están trabajando”, expresó sobre la búsqueda de su hija. “Espero que se haga más viral la búsqueda“, insistió Arcenia.

Días atrás, entrevistada por el corresponsal de La Opinión Austral en zona norte, Jorge Bilbao, la mamá de Nayelly había indicado: “Nunca me imaginé que me harían algo así, estoy realmente muy triste”.

“Que alguien se ponga en mis zapatos porque es muy fuerte, tengo tres menores que cuidar, saco esa fuerza para salir adelante porque es algo muy fuerte y feo. Como mujer me siento mal, nunca me imaginé algo así, parece una película, pero tristemente está pasando. Me siento defraudada por mi pareja, siempre confié, cuidé a mis hijos, nunca tuve amistades, siempre me dediqué al trabajo. Me siento destrozada, es algo inexplicable“, afirmó Arcenia.

Por otro lado, no habrían surgido nuevas pistas en el caso y se teme que Apaza y Nayelly hayan cruzado a Bolivia. De hecho, las autoridades de ese país ya fueron puestas sobre aviso.

