Han pasado más de 40 días desde aquel 23 octubre en que la adolescente de 15 años, Nayelly Lujan García Servin, y su padrastro de 32, Juan Ignacio Esteban Apaza, se fueron en una Ford EcoSport blanca y desaparecieron del mapa. La última novedad fue el hallazgo de la camioneta sin chapas patente en la frontera con Bolivia. De ahí en más, el paradero de la menor y el adulto es un misterio que mantiene en vilo al país argentino.

Arsenia en la convocatoria. FOTO: JULIO HARO

El martes pasado después de las 12 horas, los alumnos y el cuerpo de autoridades del Colegio 45, establecimiento al que asistía la adolescente antes de desaparecer, llevaron a cabo una convocatoria en la que participó Arcenia Servin, la madre de Nayelly. La mujer habló con los compañeros de su hija y les agradeció que no se olviden y la sigan acompañando. Asimismo solicitó que sigan compartiendo la búsqueda.

Tapa del 27 de noviembre.

Por otro lado, la directora de la institución educativa, Tamia Alaris, hizo un llamado de atención a la sociedad truncadense y habló con los alumnos para hacerlos reflexionar de “cómo son los medios de comunicación y los argentinos”, ya que a penas se estrenó Gran Hermano se viralizó en cuestión de minutos que había un integrante de Pico Truncado, pero la noticia de la adolescente llegó hace pocos días a los medios nacionales.

Convocatoria en la escuela. FOTO: JULIO HARO

Finalmente, también estuvieron presente las referentes del movimiento Mumalá, quienes colaboraron con la pintada de un mural haciendo eco de la falta de Nayelly en Pico Truncado. La iniciativa busca visibilizar el caso de la adolescente y pedir su pronta aparición. Para la tarea, vecinos de la localidad donaron pintura y pinceles, y el mural fue hecho por una integrante de Mumalá.

Compañeros de Nayelly. FOTO: JULIO HARO

La palabra de la mamá

Arcenia Servin, madre de la adolescente, habló con Crónica TV luego de participar de la movilización que organizaron los alumnos del establecimiento educativo al que iba la menor. “Estamos pasando una situación muy difícil, hasta el momento no tenemos rastros de ninguno de los dos, no tenemos nada, ya van pasando más 40 días y ya es muy preocupante la situación que estamos viviendo en este momento”, comentó.

Arcenia habló en Crónica TV.

La mujer continuó diciendo que nunca imaginó que el padre de sus hijos le iba a hacer algo así. “Yo confiaba mucho en él, también en ella obviamente, nunca imagine que él me iba a hacer semejante cosa” dijo, y consideró que lo que esta pasando es un “secuestro” debido a que ella es menor de edad. La misma semana de su desaparición, Nayelly le habría enviado un audio al padre que vive en Paraguay para decirle que está bien y que no la busquen.

Tapa del 29 de noviembre.

Finalmente, contó en Crónica TV que su hija de 11 años la alertó de un vínculo entre Nayelly y su padrastro Apaza. “Mi hija me puso en alerta, yo me enteré por ella, como yo confiaba plenamente en él y en ella, obviamente que nunca sospeché nada de ellos; pero mi nena me dijo que me fije porque su papá y su hermana tenían algo juntos, de ahí yo me puse a controlar e hice una denuncia” manifestó la madre de la adolescente que es buscada en en todo en país argentino y en países limítrofes.