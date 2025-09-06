Una nueva polémica parece estar gestándose en la relación entre Benjamín Vicuña y La China Suárez y, en esta oportunidad, el alcance podría ser mucho mayor que en ocasiones anteriores; una decisión tomada por la actriz, en el exterior, tendría el potencial de escalar hacia un litigio legal con consecuencias internacionales, reavivando tensiones que parecían haber quedado en el pasado.

Mientras La China disfruta de su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi, en Buenos Aires comenzó a circular un dato que sorprendió a todos y que podría transformarse en el eje de un serio desacuerdo con su expareja; la información salió a la luz el jueves, cuando Angie Balbiani reveló en el programa “Puro Show” (El Trece) que Magnolia y Amancio, los hijos menores de la actriz y el galán chileno, habrían sido inscriptos en una institución educativa de Estambul.

El dato generó un fuerte impacto porque, en más de una oportunidad, Vicuña había expresado, públicamente, que sus hijos continuarían con su escolaridad en la Argentina y que, únicamente, viajarían al extranjero con su madre por lapsos breves de visita; de confirmarse la versión, se trataría de una contradicción con las declaraciones previas del actor, lo que abre la posibilidad de un enfrentamiento judicial; hasta el momento, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto.

En medio del escándalo, otra integrante del programa, Carolina Molinari, decidió consultar, directamente, con la defensa del actor para despejar dudas; en ese instante, aportó un dato clave. “Máximo Petracchi, abogado de Vicuña, me dijo que ni Benjamín ni él han sido notificados de esa escolarización en Turquía y me ratificó que están matriculados acá”, reveló Molinari.

La tensión aumentó cuando Balbiani redobló la apuesta y defendió su versión original, dejando en evidencia la grieta en la información. “Yo sostengo lo que dije, ya que la información que me llega es que los chicos están asistiendo al colegio allá y me pareció algo de color para contar; me quedo muy sorprendida, porque no sabía que él no estaba al tanto”, aseguró la periodista.

