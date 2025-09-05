Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo una emisión especial del programa “Se encienden las hornallas”, donde Vero Lozano y Wanda Nara revelaron a los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity.

En la pantalla de Telefe, se confirmarán los cuatro concursantes restantes que completarán el grupo de 24 figuras que competirán en el popular reality de cocina; el anuncio se realizará durante la transmisión del viernes 5 de septiembre.

Quiénes son las figuras confirmadas por Telefe

Pablo Lescano: es un cantante y músico argentino; comenzó su carrera en la música a los 12 años y, desde el año 2000, es el líder de la banda de cumbia villera “Damas Gratis”.

Evangelina Anderson: es modelo, bailarina y actriz; a los 16 años comenzó su carrera en los medios de comunicación, donde fue bailarina, actriz y modelo; además, se recibió de maestra jardinera y profesora de yoga; actualmente, es influencer en las redes sociales, donde comparte su día a día y sus viajes; tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma Demichelis.

Alex Pelao: es un influencer y actor; durante los últimos años, se fue ganando un público fiel en las redes con sus videos personificando personajes cliché; Alex recibió el galardón de “Creador Digital del Año” en los Premios Ídolo y al Mejor TikToker en los Martín Fierro Digital.

Valentina Cervantes: es modelo y está en pareja con el futbolista Enzo Fernández, con quien tiene dos hijos: Olivia y Benjamín; durante el último tiempo, se ganó un lugar en los medios y se abrió camino en el modelaje.

Luis Ventura: es un periodista de espectáculos y director técnico de fútbol; su carrera en el fútbol comenzó en los años 70′, cuando jugó en divisiones inferiores de diferentes clubes y en el año 2008 debutó como entrenador; por otro lado, en los medios de comunicación comenzó en 1999 y fue parte de grandes éxitos como “Intrusos”, además de crear la Revista “Paparazzi” en el 2002; actualmente, se desempeña como presidente de APTRA; tiene tres hijos: Facundo, Nahuel y Antonio Luis.

Sofi Martínez: es una periodista deportiva y conductora; sus primeros pasos en los medios de comunicación fueron como productora de diferentes programas de televisión, hasta que, durante la cobertura de la Copa del Mundo Qatar 2022, se ganó un importante lugar en el periodismo deportivo.

La Joaqui: rapera y cantante argentina pionera del RKT; su pasión por la música comenzó cuando tenía 18 años; en 2014, participó de competencias de freestyle y lanzó sus primeras canciones; en la televisión trabajó como jurado en “Got Talent Argentina” y co-coach en “La Voz Argentina 2025” y como actriz en “El Marginal”; tiene dos hijas: Shaina y Eva y, actualmente, está en pareja con Luck Ra.

Diego “Peque” Schwartzman: es una extenista; a los 18 años comenzó su carrera en el tenis; en 2020, entró en el Top 10 del ranking en individuales; en 2025, anunció su retiro y se despidió jugando su último torneo en el ATP de Buenos Aires.

Momi Giardina: es una actriz, bailarina y humorista; desde muy chica comenzó su camino en el mundo del espectáculo; en 2006, se suma al programa “Showmatch” como bailarina y trabajó en la productora durante más de 20 años; en el último tiempo tomó reconocimiento como humorista por su trabajo en las redes sociales; desde el 2022 forma parte de diferentes programas del canal de streaming Luzu TV.

Maxi López: es un exfutbolista y empresario; a los 13 años comenzó a jugar al fútbol en River Plate y, luego, jugó en equipos de España, Brasil e Italia, hasta el 2021 que jugó su último partido y se convirtió en un empresario del fútbol; tiene tres hijos con Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto; actualmente, está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a Elle y están embarazados por segunda vez.

Esteban Mirol: es una periodista y escritor; inició su carrera periodista en 1973 como corresponsal del Economic Survey y, a lo largo de los años, trabajó en distintos medios gráficos y radiales; su trabajo fue destacado con múltiples premios, incluyendo el Martín Fierro Latino 2024 y el premio Martín Fierro al mejor noticiero diurno; tiene tres hijos: Ezequiel, Victoria y Natalia.

Emilia Attias: es una actriz, modelo y DJ; a lo largo de los últimos años trabajó en distintas ficciones y películas como Casi Ángeles, Rebelde Way, Los únicos; entre otras; desde 2011, Attias ha profesionalizado su hobbie de DJ, tocando en diversos eventos como desfiles de moda, festivales y shows propios; tienen una hija con el “El Turco Naím” llamada Gina.

Andrés Fejerman: más conocido por el seudónimo de “Andy Chango”, es compositor, cantante, actor y escritor; en el 2023, interpretó a Charly García en la serie “El amor después del amor”.

Susana Roccasalvo: es una periodista de espectáculos y locutora; desde 1990, trabajó en diferentes programas como locutora, cronista, panelista y conductora; desde el 2013, está al frente de “Implacables”, además es miembro de APTRA.

Ronia Castro: es un exboxeador profesional; debutó como profesional en 1987, a sus 20 años, y fue campeón mundial de la categoría peso medio en 1994, hasta que, en enero del 2007, jugó su última pelea y se retiró; luego de su retiro, participó en realities como Gran Hermano Famosos y Bailando por un Sueño.

Ian Lucas: es youtuber y cantante; comenzó a los 13 años en redes sociales y, luego, se expandió a YouTube, TikTok y otros medios, logrando éxito en 2024 con su carrera musical, en la que colaboró con artistas como Axel y La Joaqui; además , uvo su faceta como actor, participando en series de Disney como “O11CE” y “Soy Luna”.

Marixa Balli: vedette, bailarina y cantante; en la década de 1990, comenzó su carrera como la “chica del verano”, luego trabajó en teatro de revista y participó en programas de televisión como “Bailando por un sueño” y “Patinando por un Sueño”; una de sus facetas fue como cantante, con su reconocido tema “La Cachaca”; a su vez, se convirtió en empresaria en el rubro de la indumentaria.

Eugenia Tobal: actriz y modelo; su pasión por el arte comenzó a los 15 años, a lo largo de su carrera trabajó en cine, televisión y teatro; desde 2017, se encuentra en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo una hija en 2019, llamada Ema

Agustín “Cachete” Sierra: actor; en 1999 comenzó su carrera actoral a los 8 años en Verano del 98′ y, luego, trabajó en diferentes proyectos de Cris Morena, como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta y Casi Ángeles; entre otros; en 2020, ganó el “Cantando por un sueño” y, en 2021, salió segundo en “Showmatch, la Academia”.

Claudio “Turco” Husain: exfutbolista y periodista deportivo; en 1993, a los 18 años debutó en primera división de Vélez Sarsfield; luego, jugó en diferentes equipos argentinos como River Plate y San Lorenzo y el otros países como Italia, México, Uruguay y Chile, hasta que, en 2010, jugó su último partido.

Leé más notas de La Opinión Austral