La salud del hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, Valentino, volvió a preocupar luego de que la modelo compartiera una foto en la que se lo veía en silla de ruedas; tras este suceso, el propio exfutbolista fue quien confirmó que será operado en los próximos días.

“Tuvo una lesión grave en los ligamentos cruzados y ya está programada una operación, que va a ser el próximo sábado”, contó López en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que está de visita en Argentina. Y, añadió: “Vamos a estar ayudándolo; tiene que hacer fisioterapia, así que, ocupándome de los chicos, también”.

Según las informaciones recientes, el incidente tuvo lugar el domingo 14 de septiembre, durante una carrera de karting en el Kartódromo de Buenos Aires; allí, participó junto a su hermano Constantino y, también, estuvo presente Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales; esta clase de lesiones deparan un tiempo de recuperación de más de 6 meses.

Qué dijo Maxi López sobre la relación con el novio de Wanda Nara

El exfutbolista inició manifestando que se encontraba bien, disfrutando del tiempo con sus hijos antes del inicio de “Master chef Celebrity“. Con respecto a cómo será su desempeño, indicó: “Es todo nuevo; tengo que mejorar y lo voy a hacer… por ahí, sorprendo”.

Luego, confesó que suele ir seguido a la casa de su expareja para ver a sus pequeños. “Me acomodé al ritmo de ellos”, dijo; puntualizando en Migueles, Maxi valoró su amabilidad a pesar de no conocerlo. “Nos cocinó a mí y a los chicos; muy copado, se portó superbien”, reveló.

Finalmente, el exdelantero se refirió a su situación actual con Nara, y, destacó: “Fueron muchos años peleándoos… Es tiempo de paz, ahora; quiero que las cosas estén bien, así los chicos también lo están. Ella tiene que estar bien y veo que está disfrutando de lo que hace”.

