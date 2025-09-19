Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lanzamiento de una nueva edición del Torneo Pre Federal de Básquetbol se desarrolló el jueves, en el Lucania Palazzo Hotel, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Género y presidenta de Federación Deportiva, María Cativa; el director de Deportes de Rada Tilly, Ignacio Barreto; el titular de Petroquímica Básquet, Nicolás Paniza; y su par del Club Náutico Rada Tilly, Ricardo Chaín; además de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Al respecto, Macharashvili manifestó su satisfacción por contar con equipos de la ciudad en el Torneo Pre Federal, “un certamen difícil en el que las instituciones trabajan mucho para competir. Desde el Municipio, trabajamos para ir acompañándolos en su desarrollo y en la competencia”.

“Hoy, en Comodoro no hay alojamiento disponible debido a la gran cantidad de actividades que se están llevando adelante. Esto implica que Comodoro es una plaza muy importante en el deporte y que, tanto la dirigencia deportiva como nosotros como funcionarios, trabajamos para que se generen eventos y que los jóvenes puedan contar con la etapa de competencia para mostrarse y que el básquet, en este caso, vuelva a tener jerarquía”, sostuvo.

El intendente Othar Macharashvili con el plantel de Federación Deportiva.

En esa línea, el intendente indicó que “volvimos a esa época en que el básquetbol es para los que pueden y no para los que quieren. Desde nuestro lugar, trabajamos desde hace muchísimos años para que el básquet sea para todos y no solamente para los que pueden. Para ello, desde el Estado, administramos los recursos de todos los comodorenses para que estas cosas sucedan”.

Continuando en ese tenor, felicitó a las instituciones y a los sponsors, e instó a la dirigencia del básquetbol “a dar un pasito más y comprometerse más en la organización, porque los espacios vacíos se ocupan y si no lo hacemos nosotros, lo hacen otro, y eso es lo que está pasando. Por eso, valoramos mucho a todos los que están trabajando en esto, porque el esfuerzo es de todos: jugadores, entrenadores, dirigentes y organizaciones”.

En concordancia, el viceintendente Sampaoli afirmó que “a pesar de que la situación de la región no es la ideal, los clubes realizan un gran esfuerzo para participar de esta competencia, potenciar a nuestros chicos para que continúen con su desarrollo y, sobre todo, solidificar esta zona patagónica. Entre todos tenemos que ayudarnos para que el básquet nacional nos siga mirando como una zona importante, con mucha historia”.

“Agradecemos agradecerle a todos los clubes, dirigentes y jugadores, que hacen un esfuerzo muy grande, más allá de que es una categoría semiprofesional. Muchos de ellos entrenan hasta muy tarde, al otro día van a la escuela y continúan con sus actividades”, apuntó.

Optimizar recursos y competir

El Torneo Pre Federal de Básquet iniciará este viernes y contará con la participación de Federación Deportiva y Petroquímica de Comodoro, Club Náutico de Rada Tilly, Ferro de Puerto Madryn, Huracán de Trelew e Hispano Americano de Río Gallegos. Durante el primer fin de semana de competencia, que tendrá lugar íntegramente en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se disputará un total de 9 cotejos.

En ese marco, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, señaló que “esta es una muestra de lo que genera el deporte, con el trabajo conjunto y el esfuerzo de las instituciones. No se viven tiempos fáciles y es un desafío prepararse, tener un equipo competitivo y viajar. Hace no mucho tiempo, hablábamos para ver si participábamos del Pre Federal”.

“Hoy, esa participación es cotidiana y Comodoro pasa a ser el centro, porque los equipos de otras regiones incluso vienen a concentrar para achicar distancias y competir. Es importante que nuestra ciudad pueda facilitar eso y, entre todos, optimicemos los recursos que tenemos, con un Estado presente como corresponde”, enfatizó.

El intendente de Comodoro Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, y el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, junto a dirigentes de los clubes chubutenses que participarán del torneo.

Apostar al desarrollo del básquet en la región

Por su parte, el referente de Petroquímica Basquet, Nicolás Paniza, agradeció al Municipio “por el apoyo que nos brindan para que podamos competir, porque sin ellos y los sponsors que se fueron sumando, no podríamos hacerlo. Es importante apoyar al básquet de Comodoro, que cuenta con clubes que trabajan día a día para mantener esta disciplina”.

En tanto, el manager de Federación Deportiva, Ramiro Alvarado, también valoró el acompañamiento del Estado Municipal y de Comodoro Deportes, al expresar que “nos vienen ayudando desde hace varias temporadas y para nosotros eso es muy importante. Ahora se sumó Petroquímica y también está Náutico, por lo que es fundamental el apoyo al básquet local”.

Por último, el presidente del Club Náutico Rada Tilly, Ricardo Chaín, destacó el acompañamiento de los Municipios de Comodoro y Rada Tilly, que “nos dan una mano muy grande, porque de otra forma sería muy difícil sostener esta participación. Si bien el contexto es complejo, ellos apuestan al crecimiento del básquet en la región”.

Leé más notas de La Opinión Austral