Por Jorge Cicuttin

Faltaban apenas seis meses para el desastre. Para que en diciembre de 2001 terminara el gobierno de Fernando de la Rúa con represión, muertes y manifestantes rodeando la Casa Rosada.

En junio de ese año, el juez federal Jorge Urso puso preso al ex presidente Carlos Menem por la causa de los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador.

Menem pasó 167 días de arresto domiciliario en la quinta de Don Torcuato de su amigo Armando Gostanian. En octubre de 2018, la Cámara de Casación sacó un nuevo fallo en el que absolvió al ex presidente por prescripción: habían pasado más de 20 años.

El riojano fue el primer ex presidente desde la restauración democrática en conocer una condena de prisión. El único hasta ahora.

Este martes podría confirmarse la condena a prisión contra Cristina Fernández de Kirchner.

“Podrán meterme presa pero no evitar que vuelva el pueblo”, advirtió Cristina este sábado en un acto electoral en Corrientes. Aclaró que desde que anunció su candidatura por la Tercera Sección Electoral bonaerense “comenzaron a pedir de todos lados que me metan presa, eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos”. Y agregó: “Todo esto con editoriales que dicen ‘está acaba y acorralada’; si estoy tan así porque no me dejan y me derrotan políticamente. Mirá cómo tiemblo, dale. El poder económico hegemónico es muy inteligente, mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio”.

Cristina Kirchner reapareció en Paso de los Libres y respaldó en un acto al intendente de esa ciudad Martín Ascúa como candidato a gobernador de Corrientes.

“Me quieren presa o muerta, pero nunca van a poder evitar que vuelva el pueblo, que tiene una identidad y una historia porque hay una clase media que quiere vivir mejor”, sentenció.

La Corte Suprema de Justicia tiene la palabra definitiva. Días atrás, el cuerpo rechazó in limine la recusación presentada por la defensa de la expresidenta contra el juez Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa Vialidad. Si la Corte ratifica la sentencia, el expediente volverá al TOF 2 para su ejecución. Los jueces deberían determinar, entonces, el cumplimiento de la pena. CFK podría ser detenida en una dependencia para el trámite correspondiente, a la espera de que se determine cómo seguiría su situación; aunque por su edad, le correspondería el derecho al arresto domiciliario.

Este martes podría confirmarse la sentencia. También podría demorarse unos días o unas semanas. Pero en los ámbitos políticos y judiciales se cree que durante este mes de junio la Corte va a fallar y será en contra de CFK. Tiene que ser antes del 19 de julio, cuando se oficialicen las candidaturas bonaerenses y apliquen los fueros.

Que Cristina sea arrestada -aunque sea prisión domiciliaria- y que se le prohíba presentarse a competir por cualquier cargo en el país, será sin duda un terremoto para la política.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti.

En el kirchnerismo creen que es inminente la detención de Cristina. En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el martes y se declaran en “alerta y movilización“. El diputado y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que “tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no”.

La condena a Cristina podría provocar que el peronismo ponga en pausa sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ. Se planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado oficialista señalaba en los pasillos del Congreso cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que “a Cristina hay que ganarle en las urnas”.

¿Javier Milei la prefiere a Cristina en carrera o presa? Los análisis se dividen en este cuadro de situación. Están los que piensan que es mejor tenerla como un enemigo presente -por eso hicieron caer Ficha Limpia-, para asegurarse un número alto de votantes antikirchneristas. Otros creen lo contrario, Cristina es siempre un contrincante de temer y podría provocarle al oficialismo una derrota en las elecciones bonaerenses de septiembre que relanzaría al peronismo de cara a octubre.

En este marco, una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.

También sería un fallo en tiempo récord de acuerdo a cómo se ha manejado históricamente el máximo tribunal en este tipo de casos.

Los especialistas creen que la mejor opción para la Corte sería la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta.

Lo cierto es que Cristina presa e inhabilitada políticamente va a ser un terremoto político que cambiará totalmente el escenario tanto para el oficialismo como para la oposición.

Las consecuencias de esta situación son difíciles de prever. ¿Le allana el camino al oficialismo para triunfar en octubre? ¿Le servirá al peronismo para unirse detrás de otra figura y ser una verdadera amenaza para el gobierno? ¿Tendrá repercusiones en las calles, habrá marchas y movilizaciones en favor de CFK?

Nada será igual.