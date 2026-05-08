Un nuevo conflicto judicial volvió a complicar a L-Gante después de que, empresarios uruguayos, lo denunciaran por presunta estafa y apropiación indebida tras la suspensión de distintos recitales que ya habían sido anunciados, promocionados y cobrados.

La información fue difundida por los periodistas Juan Etchegoyen y Gustavo Descalzi, quienes revelaron que, los productores involucrados, aseguran haber perdido importantes sumas de dinero tras organizar la gira de Elián Valenzuela en Uruguay; según comentaron, “realizaron importantes inversiones para concretar la gira”, incluyendo “vuelos privados, traslados, alquiler de instrumentos y campañas publicitarias para recitales que, finalmente, nunca se realizaron”.

Siempre de acuerdo a la denuncia presentada, el escándalo tomó mayor dimensión porque el músico “habría tenido restricciones judiciales para salir del país y, aun así, continuó promocionando los espectáculos mediante videos difundidos en redes sociales”; en este marco, “los empresarios sostienen que recién fueron informados sobre la imposibilidad de viajar horas antes de los recitales, cuando las entradas ya estaban vendidas y los eventos prácticamente agotados”.

La causa busca esclarecer si existieron maniobras compatibles con los delitos de estafa y apropiación indebida, acusaciones que podrían complicar, aún más, el panorama judicial del referente de la cumbia 420; el tema cobró fuerza debido a que el cantante ya estuvo detenido en otras oportunidades y, hasta el momento, enfrenta disputas legales y reclamos económicos vinculados a contratos y pagos pendientes.

Los eventos señalados en la denuncia estaban previstos en distintas ciudades uruguayas, como: Bella Unión, Artigas, Tacuarembó, Salto y Tala; varias de esas presentaciones iban a realizarse este fin de semana y durante las próximas semanas.

De acuerdo con los productores denunciantes, “los shows correspondientes al viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo ya contaban con fuerte promoción local, reservas logísticas y venta anticipada de entradas”; incluso, remarcaron que “L-Gante grabó videos promocionales confirmando su presencia”, situación que profundizó el enojo tras la cancelación de las fechas.

Además, señalaron que “existían conversaciones para extender la gira durante las próximas semanas y sumar nuevas fechas en otros boliches y festivales uruguayos”; sin embargo, el conflicto legal y las supuestas restricciones de viaje terminarían “paralizando” buena parte de esos proyectos.

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