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Este lunes a las 16.30 hs, se realizará un homenaje especial a Pepe Cibrián con su estrella plasmada en la Avenida Corrientes en reconocimiento a su extensa trayectoria y a su aporte al teatro musical y a la cultura argentina; el homenaje se llevará a cabo en la vereda del “Teatro Presidente” Alvear (Av. Corrientes 1659) y contará con la participación de artistas, personalidades de la cultura, autoridades y público invitado.

La ceremonia distinguirá a Cibrián por su trabajo como director teatral, dramaturgo, autor y actor, y por su papel clave en el desarrollo y la consolidación del teatro musical en Argentina; entre las obras más emblemáticas de su trayectoria se encuentra “Drácula”, el musical, que hace 35 años transformó la escena local y convocó a más de 4 millones de espectadores.

El homenaje incluirá una intervención artística especial inspirada en su nueva criatura “Drácula 2 Resurrección”; tras el descubrimiento de la estrella, comenzará una performance coreográfica sobre la vereda del Teatro Presidente Alvear protagonizada por bailarines del espectáculo; la presentación culminará con la interpretación en vivo del dúo a cargo de Antonela Cirillo y Diego Duarte Conde.

El vínculo de Cibrián con la cultura porteña ocupa un lugar destacado dentro de su trayectoria; en 2014, presentó “Mireya”, un musical de tango producido en conjunto con el Complejo Teatral de Buenos Aires, que tuvo funciones en el Teatro Presidente Alvear y se convirtió en la última gran producción realizada en la sala antes de su restauración.

La relación de Cibrián con el Teatro San Martín dejó una marca histórica; en 1989, estrenó “Invasiones inglesas”, con música de Luis María Serra, que recibió el Premio Argentores como mejor musical y que ocupó la sala Martín Coronado durante dos temporadas.

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