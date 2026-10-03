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La 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján avanza con una convocatoria récord y podría convertirse en una de las manifestaciones de fe más numerosas de su historia, de acuerdo con las primeras estimaciones de los organizadores y los organismos afectados al operativo.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, cientos de miles de fieles continúan su recorrido hacia la Basílica de Luján, mientras otros ya completaron los cerca de 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano, en Liniers, de la ciudad bonaerense.

Las proyecciones preliminares estiman que más de dos millones de personas podrían participar de la tradicional caminata, que comenzó con la llegada de los primeros grupos y se extenderá durante la madrugada con el arribo de nuevos contingentes.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, las autoridades desplegaron un amplio dispositivo que contempla hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios, efectivos policiales, controles vehiculares, personal de Defensa Civil, baños químicos, puntos de hidratación y espacios destinados a la atención de los caminantes.

Puestos sanitarios, ambulancias y puntos de hidratación fueron instalados para asistir a los peregrinos durante la jornada. Foto: Carlos Ventura/ Crónica.

Alrededor de 6.000 voluntarios también forman parte de las tareas de acompañamiento, asistencia y contención a lo largo del trayecto.

El despliegue reúne a distintas áreas del Gobierno bonaerense y organismos nacionales. El Ministerio de Seguridad reforzó la presencia policial, mientras que el sistema sanitario incorporó unidades móviles para responder ante eventuales emergencias.

En materia de transporte, Trenes Argentinos implementó un esquema especial entre las estaciones de Moreno y Luján, con frecuencias adicionales durante el fin de semana para facilitar tanto la llegada como el regreso de quienes participan de las celebraciones.

Por su parte, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dispuso un operativo de abastecimiento de agua potable mediante 12 camiones cisterna distribuidos en diferentes puntos del trayecto.

El dispositivo incluye además espacios para la entrega de alimentos, sectores de descanso y puntos de reciclaje instalados en distintos lugares del recorrido.

Miles de fieles participan de la 52ª edición de la Peregrinación Juvenil a Luján y avanzan hacia la Basílica. Foto: Carlos Ventura/ Crónica.

Con el flujo constante de peregrinos hacia la Basílica y la circulación sostenida en los accesos a Luján, la edición 2026 se perfila como una de las más convocantes de las últimas décadas y vuelve a posicionar esta caminata como una de las principales expresiones de fe del país.

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