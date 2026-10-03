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La lluvia se convirtió en una de las protagonistas de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. Desde las primeras horas de este sábado, miles de fieles comenzaron a caminar desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hacia la Basílica de Luján, con paraguas, pilotos y mochilas protegidas del agua.

Las imágenes de la jornada muestran a grupos enteros avanzando bajo la lluvia, familias reunidas y peregrinos que continúan el recorrido pese a las condiciones meteorológicas. La caminata tiene unos 60 kilómetros y atraviesa distintos puntos del oeste del conurbano bonaerense hasta llegar al santuario.

El momento central de la partida se produjo a las 10, cuando la imagen de la Virgen de Luján salió desde San Cayetano rumbo a la Basílica, rodeada por los fieles que participan de la peregrinación.

La Virgen salió de Liniers y comenzó el recorrido hacia Luján

La imagen de la Virgen de Luján partió a las 10 desde el Santuario de San Cayetano. Miles de peregrinos acompañaron su salida y se sumaron al recorrido que se extenderá durante toda la jornada.

La columna atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de llegar a Luján.

La lluvia fue constante durante las primeras horas y obligó a los caminantes a cubrirse con pilotos y prendas impermeables. Sin embargo, la marcha se mantuvo activa desde la madrugada.

El Santuario de Luján informó además que el primer peregrino llegó a la ciudad durante la noche del viernes. Se trata de David, quien realiza el recorrido desde 1994 a partir de una promesa vinculada con su madre.

“Empecé por una promesa para mi mamá desde el 94 y hasta el día de la fecha nunca la dejé”, relató.

“Vamos a buscar el abrazo de la Virgen” Jorge García Cuerva

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, se sumó a la caminata y destacó el significado de esta manifestación de fe popular.

“La peregrinación a Luján es expresión de la vida”, afirmó.

García Cuerva explicó que el camino reúne momentos de alegría, cansancio, dudas, emoción, encuentros y desencuentros, experiencias que también forman parte de la vida cotidiana.

El lema de esta edición es “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y pone el acento en el encuentro con los demás.

“Vamos a buscar el abrazo de la Virgen para descubrir que el otro es mi hermano, descubrir que el otro es parte de la gran familia argentina”, expresó el arzobispo.

Jorge García Cuerva en la peregrinación a Luján.

“Qué lindo que podamos ir todos a nuestra Patrona para descubrir en su abrazo esto que decíamos: que somos hermanos”, agregó.

Durante sus declaraciones, también pidió dejar atrás la intolerancia y las diferencias que dificultan el encuentro.

“No es hora de descalificación, de intolerancia”, afirmó.

Una peregrinación marcada por la lluvia

La escena de los peregrinos caminando bajo el agua se repitió durante toda la mañana. Familias, grupos parroquiales y jóvenes avanzaron por la traza con paraguas, capas impermeables y mochilas protegidas.

La jornada comenzó con tormentas sobre distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la inestabilidad continúe durante la mañana y que las condiciones mejoren progresivamente hacia la noche.

En Luján se esperan temperaturas frescas durante el sábado. Para el domingo, en tanto, están previstas neblinas durante la madrugada y la mañana, con una mejora de las condiciones meteorológicas durante el transcurso de la jornada.

La organización recomendó a quienes continúan el camino extremar los cuidados y aprovechar los distintos puntos de asistencia distribuidos a lo largo del recorrido.

Un camino de 60 kilómetros hasta la Basílica

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se desarrolla bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y reúne a fieles que llegan desde distintos puntos del país.

El recorrido desde Liniers hasta la Basílica tiene aproximadamente 60 kilómetros. A lo largo de la traza se instalaron puestos sanitarios, espacios de hidratación y asistencia para los peregrinos.

El operativo contempla hospitales móviles, ambulancias, personal médico, efectivos de seguridad, controles de tránsito, Defensa Civil, baños químicos y puestos de provisión de agua y alimentos.

También se dispuso un Centro de Operaciones de Emergencias en la Universidad Nacional de Luján para coordinar las respuestas ante eventuales situaciones que puedan surgir durante la jornada.

La asistencia incluye cinco camiones cisterna de ABSA y otros 12 de AySA, además de puntos de suministro de agua. Las autoridades recomendaron llevar botellas reutilizables para recargar durante el trayecto.

La misa central será este domingo

La mayor parte de los peregrinos tiene previsto completar el recorrido durante la madrugada y las primeras horas del domingo.

La misa central de la peregrinación se celebrará a las 7 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján, y será presidida por monseñor Jorge García Cuerva.

La ciudad espera una importante concentración de fieles durante las primeras horas del domingo, cuando finalice el arribo de quienes emprendieron el camino desde Liniers.

La peregrinación prepara el camino para la llegada de León XIV

La edición de este año se desarrolla además en la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

García Cuerva señaló que la peregrinación forma parte de la preparación para ese encuentro y destacó el sentido de fraternidad que propone el lema de este año.

“Nos estamos preparando para la visita del papa León XIV”, afirmó.

Para el arzobispo, la peregrinación puede significar “un gran impulso para los últimos días antes de que llegue León XIV”.

Así, mientras la lluvia acompaña el recorrido, las imágenes de esta jornada muestran a los fieles avanzando juntos hacia la Basílica de Luján, en una caminata que combina tradición, fe y encuentro comunitario.