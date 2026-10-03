La lluvia acompañó este sábado a los miles de fieles que comenzaron a recorrer el camino entre el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En medio de paraguas, pilotos, mochilas protegidas y grupos de familias y jóvenes, monseñor Jorge García Cuerva se sumó a la caminata y destacó el sentido de fraternidad de una de las principales expresiones de fe popular del país.

Jorge García Cuerva en la peregrinación a Luján. FOTO: AICA.

“Vamos a buscar el abrazo de la Virgen para descubrir que el otro es mi hermano, descubrir que el otro es parte de la gran familia argentina”, expresó el arzobispo de Buenos Aires, en referencia al lema de esta edición: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzó durante la madrugada y tuvo su momento central de partida a las 10, cuando la imagen de la Virgen de Luján salió desde el Santuario de San Cayetano rumbo a la Basílica, acompañada por los peregrinos.

Jorge García Cuerva: “La peregrinación a Luján es expresión de la vida”

García Cuerva se incorporó temprano al recorrido con la mochila que utiliza cada año para realizar la peregrinación. Para el arzobispo, el sentido del camino trasciende la llegada al santuario y se relaciona con las distintas experiencias que atraviesan las personas durante la vida.

“La peregrinación a Luján es expresión de la vida”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el trayecto permite atravesar “momentos de mucha alegría”, además de cansancio, dudas, emoción, encuentros y desencuentros.

La lluvia que marcó las primeras horas de esta edición agregó una dificultad al recorrido, aunque miles de personas continuaron avanzando hacia Luján. Los peregrinos se protegieron con prendas impermeables y paraguas mientras completaban las distintas etapas del camino.

El arzobispo también destacó el carácter comunitario de la convocatoria y el encuentro entre personas que llegan desde distintos lugares y participan de la misma expresión religiosa.

“Qué lindo que podamos ir todos a nuestra Patrona para descubrir en su abrazo esto que decíamos: que somos hermanos”, sostuvo.

El mensaje de fraternidad detrás de la peregrinación

El lema elegido para la 52ª edición propone poner el foco en el vínculo con los demás: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

La frase atraviesa la convocatoria de este año y fue retomada por García Cuerva durante su participación en la caminata. El arzobispo vinculó ese mensaje con la necesidad de fortalecer los lazos en una sociedad donde existen diferencias y posiciones enfrentadas.

“Necesitamos unirnos”, afirmó.

En sus declaraciones, también sostuvo que el país necesita dejar atrás situaciones de “discriminación, intolerancia, rechazo del otro porque piensa distinto”.

El mensaje se produjo mientras miles de personas avanzaban hacia la Basílica de Luján, en una jornada marcada por la lluvia y por la participación de familias, jóvenes, grupos parroquiales y peregrinos que realizan el recorrido desde distintos puntos.

“Todos nos sumamos”: el mensaje de García Cuerva a los peregrinos

El arzobispo también destacó que la peregrinación no se limita a quienes realizan los 60 kilómetros completos desde Liniers. Muchos fieles se incorporan al recorrido en distintos puntos del trayecto.

“Todos nos sumamos. La Virgen no anda preguntando cuántos kilómetros caminaste, sino que a todos nos ama como hermanos”, señaló García Cuerva.

La caminata tradicional comienza en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, pero los peregrinos pueden incorporarse en distintos sectores del recorrido.

El trayecto atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez hasta llegar a la ciudad de Luján.

Miles de fieles caminan hacia la Basílica bajo la lluvia

Desde la madrugada, los alrededores del Santuario de San Cayetano comenzaron a concentrar a los peregrinos. La lluvia obligó a muchos a utilizar pilotos, paraguas y ropa impermeable antes de emprender el recorrido.

La imagen de la Virgen salió a las 10 desde Liniers y quedó rodeada por los fieles que participan de la peregrinación. Durante la jornada, la columna continuó desplazándose hacia Luján mientras los grupos se distribuían a lo largo del trayecto.

Uno de los peregrinos que llegó desde Necochea contó que esta es la decimosexta vez que realiza la caminata y explicó el significado personal que tiene para él la Virgen de Luján.

“Es la marcha número 16 que hago en mi vida, y para mí la Virgen de Luján lo es todo. De hecho, creo en ella porque tuve problemas de nacimiento y aquí fue el primer lugar que me trajeron y desde ese momento, creo en ella más que nada”, relató.

Una joven del barrio porteño de Belgrano también contó que esta vez decidió realizar el recorrido acompañada por familiares.

“Esta es la segunda vez que la hago, ya que la primera la hice sola. Ahora vine con mi hermano, primos, tíos y somos una banda, y es distinto venir con más gente”, expresó.

Sobre la preparación para la caminata, detalló: “En la mochila me traje ropa seca, medias, cinta hipoalergénica y quiero llegar bien, tomando agua, caminando tranquila, esto es algo único”.

Otra peregrina llegó desde La Pampa para participar por primera vez.

“Vengo con mucha fe para realizar la peregrinación y es la primera vez que la hago. No me entrené mucho, pero creo que voy a llegar bien porque es un acto de fe con la Virgen de Luján”, contó.

“La lluvia no me lo impide”

Entre los testimonios recogidos durante la jornada también estuvo el de una joven de General Rodríguez que decidió modificar este año su recorrido habitual.

“Siempre lo hago desde mi ciudad y tardaba unas tres horas en hacerlo, pero ahora decidí comenzar desde Liniers para vivir la experiencia completa”, explicó.

La peregrina señaló que las condiciones meteorológicas no cambiaron su decisión de participar.

“La lluvia no me lo impide y es un condimento más y estuve entrenando para hacerlo bien con energía y fe para llegar”, sostuvo.

Las historias personales forman parte de la identidad de esta peregrinación. Para algunos fieles, el recorrido está asociado a promesas, agradecimientos o pedidos; para otros, representa una tradición familiar que se repite año tras año.

La peregrinación y la visita del papa León XIV

La edición de este año tiene además un significado particular para la comunidad católica argentina por la proximidad de la visita del papa León XIV al país, prevista para noviembre.

García Cuerva vinculó la convocatoria de Luján con la expectativa por la llegada del Pontífice y consideró que la peregrinación forma parte de la preparación para ese encuentro.

“Nos estamos preparando para la visita del papa León XIV”, afirmó.

También señaló que la llegada del Papa puede darle un impulso a las actividades de la Iglesia durante las semanas previas.

“Me parece que la presencia del Santo Padre este año en Argentina nos está dando un impulso lindo. Todavía no llegó y ya están pasando cosas lindas”, expresó.

En otra de sus intervenciones, García Cuerva sostuvo que la peregrinación puede representar “un gran impulso para los últimos días antes de que llegue León XIV”.

La visita se producirá pocas semanas después de esta manifestación multitudinaria de fe, que tiene como escenario central la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Asistencia para los peregrinos durante los 60 kilómetros

El recorrido cuenta con un operativo especial para acompañar a quienes realizan la caminata. Los principales puntos de asistencia están ubicados en Morón, Merlo, Francisco Álvarez, General Rodríguez y el Primer Puente, en el cruce de las rutas 6 y 7.

El despliegue contempla atención sanitaria, ambulancias, personal médico, seguridad, controles de tránsito, Defensa Civil, baños químicos y puestos de hidratación y alimentación.

También se dispuso un operativo de provisión de agua potable para acompañar a los peregrinos durante el trayecto.

La organización prevé que más de un millón de personas participen de la peregrinación durante el fin de semana, aunque la convocatoria se distribuye entre quienes realizan el trayecto completo y quienes se incorporan en diferentes puntos del camino.

La misa central será este domingo en Luján

La mayor parte de los peregrinos llegará a la ciudad durante la madrugada y las primeras horas del domingo. La actividad central será la misa que se celebrará a las 7 frente a la Basílica de Luján.

García Cuerva será quien presida la celebración, luego de completar el recorrido junto a los fieles.

Mientras tanto, la peregrinación continúa este sábado con miles de personas caminando bajo la lluvia. El lema de la edición acompaña el trayecto y resume el mensaje que el arzobispo destacó durante la jornada: “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.