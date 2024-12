Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A comienzos de diciembre, Flor de la V recibió la noticia más inesperada: la desvincularon de “Intrusos” (América TV), hecho que fue confirmado a través de los medios. El golpe llegó en un momento complicado, a pocos días de las fiestas de fin de año. Pese a su despedida al aire, decidió plasmar sus sentimientos en su Instagram.

La conductora, comenzó diciendo: “El lunes 9 de diciembre, me despedí de “Intrusos del espectáculo”. Jamás imaginé que el final de un ciclo, tan querido, fuera tan amargo y repentino. Como actriz, he aprendido a lo largo de los años que los periodos de trabajo son cortos; por lo general, las temporadas teatrales de verano duran tres meses, a lo sumo ocho. En casos excepcionales, dos años. Estoy acostumbrada a que las cosas comiencen y terminen: es parte de mi profesión y de la vida. No es la primera vez, ni será la última que me quedo sin trabajo, pero lo que nunca me había pasado fue enterarme por Twitter. Cuando me citaron para ratificarme que quedaba desvinculada, sin embargo, me sorprendí muchísimo: a pesar de que me reconocían mi labor, la dedicación puesta y que esto había dado frutos, la nueva gerencia decidía terminar mi ciclo. Nunca había pasado por la experiencia de ser despedida y, al mismo tiempo, reconocida por haber hecho las cosas bien. Suele ser al revés por lo general”.

Y, continuó: “Como sea, formé parte de un programa que funciona muy bien, gana en su franja horaria y están muy vendidos los PNT, por eso me descolocó la noticia. Más allá de perder el trabajo en esta fecha, lo doloroso fue que había generado lindos vínculos laborales. Desde el primer día que puse un pie en América, me sentí como en casa, y a lo largo de los años, esta relación se fortaleció. América es un canal relativamente chico, donde nos conocemos todxs”.

“Estos tres años fui muy feliz , pasarla bien en el trabajo, es algo que no les sucede a muchas personas. Soy consciente de que no todo el mundo logra vivir de lo que le gusta. A pesar del sacrificio, poca gente gana como quisiera y muchos deben soportar maltrato laboral por miedo. No fue mi caso. Todos los días fui a trabajar con alegría, tenía una producción increíble, que me ayudó a crecer como persona y conductora. Ni hablar de lxs panelistas, que también fueron un pilar fundamental de mi trabajo. Gracias a todo lo que les menciono pude desplegar todo mi histrionismo en la conducción y generar esta relación tan hermosa con el público. En estos días, su demostración de amor incondicional …”, cerró.

