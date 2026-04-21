La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió uno de sus momentos más tensos cuando, el propio dueño de casa, decidió intervenir frente a la actitud de Pincoya, quien había manifestado su malestar y hasta deslizado la posibilidad de abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

Con un comunicado firme y sin rodeos, “BIG” le marcó los límites a la jugadora. “Todos saben que estoy siempre disponible para escucharlos y conversar, pero lo que no voy a aceptar son las conductas irrespetuosas y los cuestionamientos hacia mi autoridad; tampoco permitiré que nadie ponga en duda mi honestidad o la transparencia de este juego”, remarcó.

En este marco apuntó, directamente, contra ella. “Me refiero a Pincoya: Pincoya, no admito tus injustificados arrebatos hacia mí, que imagines absurdas conspiraciones, ni tus acusaciones o amenazas sin fundamentos”, dejando en claro que no tolerará ese tipo de comportamientos dentro de la casa.

Además, remarcó su rol dentro del juego. “Yo no intervengo en el juego, Pincoya, y de ninguna manera incentivo conductas de tus compañeros que podes calificar de agraviantes; son ustedes los que deben resolver sus propios problemas; forma parte de esta experiencia; yo solo observo y ordeno soy el dueño de esta casa”.

El momento más fuerte llegó cuando le señaló la salida. “Soy yo quien te abrió las puertas con mucha alegría hace casi dos meses y, también, soy yo quien ahora debo señalarte la puerta giratoria”, y la puso frente a una decisión concreta: quedarse bajo las reglas o abandonar la competencia.

Lejos de retroceder, la jugadora chilena se levantó y respondió en vivo, dejando clara su postura: “Gran hermano, gracias por la invitación, pero tú sabes la conversación que tuvimos; si tú quieres que yo abandone tu casa, yo me quiero ir por la puerta grande y déjame sacar la foto de mi hijo. Yo no tengo ningún problema en abandonar la casa”.

Sin embargo, ante la aclaración de que la única salida voluntaria es la puerta giratoria, redobló la apuesta. “Por la puerta giratoria no me voy a ir; por la puerta grande, si me abres la puerta grande, me voy al tiro; solamente saco la foto de mi hijo”, destacó.

Finalmente, optó por quedarse en el juego, aunque dejó un mensaje directo tanto para sus compañeros como para el público.“Ya saben a quién pueden votar, porque yo cobarde nunca he sido; ábrenme la puerta y me voy al tiro”, lanzó, filosa.

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