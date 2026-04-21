En la última emisión de Gran Hermano Generación Dorada, se realizó una nueva gala de expulsión y, Martín Rodríguez, se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe, tras perder el enfrentamiento contra Nazareno Pompei, obteniendo el 54,4% de los votos.

La salida del entrenador de crossfit no fue un hecho aislado, sino el cierre de una jornada dominada por la inestabilidad y los quiebres anímicos; el resultado final dejó a la casa sumida en un clima de desconcierto, evidenciando las profundas fracturas y lealtades que dividen a los jugadores en esta etapa de la competencia

Con este escenario de fondo, la definición quedó restringida a Rodríguez y Pompei; la permanencia de Nazareno ratificó su posición dentro del juego, mientras que, Martín, debió despedirse de sus aliados en medio de un ambiente cargado de angustia y promesas de reencuentro fuera de los muros de la casa.

El impacto más crudo de su expulsión se personificó en Yanina Zilli; la jugadora, vinculada estrechamente al eliminado, protagonizó una crisis nerviosa; entre gritos y lágrimas, Zilli dejó en claro su resistencia a la partida de su compañero de ruta.

“No quiero que te vayas”, exclamó la joven con desesperación, una frase que fue captada por los micrófonos mientras el resto de los jugadores intentaba contenerla sin éxito; las cámaras de la producción registraron cada instante de su llanto desconsolado, material que, en cuestión de minutos, inundó las redes, convirtiéndose en el fragmento más compartido de la noche.

Esta edición del programa sigue batiendo récords de tensión emocional, acumulando una serie de retiros, expulsiones y eliminaciones que mantienen a los televidentes en un estado de alerta constante.

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