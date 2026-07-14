Luego de vivir horas de angustia durante sus vacaciones en Disney, Jimena Barón llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que, el cochecito de su bebé, cuya desaparición había denunciado en redes, finalmente, fue devuelto; a través de su cuenta oficial de Instagram, contó qué fue lo que sucedió.

La cantante había compartido su desesperación al contar que, el cochecito, había desaparecido del hotel donde se hospeda y que, incluso, recorrió los pasillos durante la madrugada, colocando carteles para intentar recuperarlo; horas más tarde, volvió a comunicarse con sus seguidores para contar el desenlace de la historia y explicar qué fue lo que, según le informaron desde el hotel, habría ocurrido.

Cómo recuperó Jimena Barón el cochecito de su bebé Arturo

A través de sus historias de Instagram, la cantante, contó: “El cochecito fue devuelto en recepción; nos dijeron que, en Estados Unidos, es muy común dejar cosas fuera de la habitación para que las agarre otra persona, en modo “tirarlas”, para que la aproveche otro”, comenzó diciendo en su comunicado.

De acuerdo con la explicación que recibió, la persona que tomó el cochecito habría pensado que la familia lo estaba dejando para regalar. “Evidentemente, agarraron el cochecito pensando que lo estábamos regalando y, cuando leyeron algún cartel de los miles que pusimos, lo devolvieron”, añadió.

Sin embargo, Jimena también le hizo un pase de factura a su pareja, Matías Palleiro, quien, según ella, fue el responsable de lo ocurrido; la artista contó que él había sugerido dejar el cochecito afuera y, luego, se adjudico su aparición. “No entiendo la adjudicación de la gestión cuando yo redacté y mandé un expediente en inglés, al manager del hotel, y caminé por los pasillos poniendo carteles hasta la 1 am, pero… Bueno”, expresó, con ironía.

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