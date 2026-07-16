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Desde la emoción al borde de las lágrimas hasta las tribunas del imponente estadio en Atlanta, las figuras del espectáculo argentino compartieron, a través de las redes, su minuto a minuto con el triunfo albiceleste.

Varios famosos tuvieron el privilegio de alentar en vivo y en directo desde la cancha, reflejando la euforia total del momento; Jimena Barón compartió un par de imagenes en los brazos de su pareja, Matías Palleiro, alzando la bandera argentina y resumió el sentir popular, al exclamar: “¡Vamos Argentina, carajo! ¡Qué emoción tan grande! ¡Gracias Selección! ¡Gracias Dios!”.

Otra de las figuras que celebró, desde las butacas del estadio, fue Sofía “Jujuy” Jiménez; la modelo y conductora compartió una eufórica postal en la que se la ve alzada por su pareja, agitando la camiseta argentina con una enorme sonrisa. “Estamos en la final gracias, gracias, gracias”, festejó en sus redes.

Quien también vivió este emocionante encuentro fue Marcelo Tinelli; el conductor se mostró completamente eufórico, a los gritos y sin camiseta tras consumarse la victoria, dejando un descargo contundente en sus redes.“Y llegó el gol de Lautaro Martínez, después del centro de derecha de Leo Messi, y todos los que chiflaron el himno argentino y puteaban a Leo, cerraron el traste; 2/1 y, afuera de la final, para los de la cruz roja; vamos Argentina, LRPMQLPIDO. Nos vemos en Nueva York el domingo”.

Marta Fort lució una camiseta alternativa de la Selección Argentina y describió el cruce como “el partido más picante que viví”, catalogándolo como un momento de pura “historia y orgullo”.

Asimismo, Sofía Zámolo se mostró recorriendo los accesos del Mercedes-Benz Stadium alentando, fervientemente. con un clásico “¡Vamos Argentina!”, comentó.

También, el sentimiento se vivió, a flor de piel, fuera del estadio, uniendo a los artistas en una misma celebración popular; Florencia de la V conmovió a sus seguidores al postear un video donde se la ve quebrada en llanto tras el pitazo final, sumando un “¡Gracias totales!” junto a las emotivas imágenes que capturaron sus lágrimas de puro desahogo mundialista.

Por su parte, Vanina Escudero se sumó a los festejos callejeros dejando en claro “la alegría de ser argentina”; en medio de la euforia masiva, se mostró celebrando junto a su hermana Silvina, sus hijos y, también, acompañada por el uruguayo Álvaro Navia, compartiendo postales de una verdadera fiesta familiar en la vía pública.

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