En la cuenta regresiva a la esperada semifinal del Mundial 2026 que disputará, mañana, la Selección argentina frente a Inglaterra, Joaquín Levinton reversionó un tema de Oasis para alentar la ilusión nacional y su gesto emocionó a decenas de miles de fanáticos.

El líder de “Turf” sorprendió al publicar una versión muy particular de “Wonderwall”, el emblemático tema de la banda inglesa, que adaptó, especialmente, para alentar a La Scaloneta; en pocas horas, el video se volvió viral, acumuló más de 100.000 “me gusta” y una ola de comentarios celebró la iniciativa del músico.

Como si se tratara de un mensaje directo al rival, Levinton acompañó la publicación con una frase dirigida a Noel y Liam Gallagher, quienes son, también, conocidos por su fanatismo por el fútbol inglés y a quienes dedicó la frase “Be Scared” (“Tengan miedo”).

La elección de la canción tampoco fue casual: “Wonderwall” es una de las composiciones más famosas de Oasis que suele cantarse en los estadios ingleses; sobre esa melodía, el cantante entonó una letra cargada de referencias futboleras, históricas y emotivas que apelan al sentimiento argentino.

Entre los versos, Levinton recuerda la rivalidad entre Argentina e Inglaterra y evoca la victoria albiceleste en el Mundial de México 86, cuando Diego Maradona marcó la historia del fútbol argentino con goles que forman parte de la memoria nacional como “La Mano de Dios”; también, aparecen menciones a la actual estrella del fútbol argentino, Lionel Messi, y al conflicto por las Islas Malvinas.

“Inglés, te digo que otra vez quedás afuera del Mundial, como en México te vamos a volver a ganar y, aunque todos estén en contra, canto esta canción por la Selección, por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos; por eso, yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal, por el Diego, que nos guía desde el cielo y con Lionel, campeones otra vez”, canta Levinton, antes de cerrar su versión repitiendo como un mantra la frase: “La Mano de Dios”.

El video tuvo una enorme repercusión entre los fanáticos e, incluso, algunos se imaginaron el tema sonando en las tribunas si la Argentina logra llegar a la final tras la disputa de mañana por la tarde.

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