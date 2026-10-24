Charly García celebró sus 75 años con un festejo íntimo y cargado de emoción en “La Fábrica”, la histórica casa-estudio porteña donde compuso y grabó varios de los discos más influyentes del rock nacional; la celebración reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del espectáculo y la música.

Por el mítico estudio pasaron, entre otros, la conductora y modelo Mariana Fabbiani, el periodista Beto Casella, la actriz Graciela Borges y el cantante colombiano Carlos Vives; también, se hicieron presentes referentes del rock argentino, como Fito Páez, Ricardo Mollo, Iván Noble, Celeste Carballo, Rosario Ortega y el humorista y músico Agustín Aristarán, quienes se acercaron a saludar al creador de “Say No More”.

En las imágenes difundidas se ve a Charly sentado en un sillón, recibiendo uno a uno a los invitados que se acercan a abrazarlo, sacarse fotos y compartir algunas palabras.

La celebración se dio en el marco de una jornada especial, en la que Buenos Aires rindió tributo al músico con diferentes actividades culturales, conciertos y propuestas gratuitas para el público; durante todo el día, una multitud de fanáticos se reunió, además, en la puerta de su casa para demostrarle su afecto y gratitud por más de cinco décadas de canciones decisivas para la cultura popular argentina.

La Fábrica, el laboratorio creativo históricos discos

El festejo tuvo lugar en “La Fábrica”, espacio clave en la carrera de Charly García; allí nacieron álbumes como “Filosofía barata” y “Zapatos de goma”, “Say No More”, “La hija de la lágrima”, “El aguante”, “Influencia” y “Rock and Roll Yo”, entre otros trabajos que marcaron distintas etapas de su búsqueda artística.

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