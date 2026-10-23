Durante una de las recientes emisiones de “MasterChef Celebrity” (Telefe), Wanda Nara protagonizó un tenso cruce al abordar a Edith Hermida.

La conductora del reality culinario aprovechó su habitual recorrido por los puestos de cocina para hacerle un firme reclamo a la periodista; el motivo del descontento radicó en la cobertura y los informes vertidos sobre su hermana, Zaira Nara, en el programa “Bendita”, formato que encabeza Hermida en la grilla televisiva.

Sin filtro, la presentadora se aproximó a la mesada de la concursante y disparó: “Yo tengo buena onda con vos… Lo único: no te metas con mi hermana, porque yo veo tu programa; ahora, me dejaron un poquito a mí y le empezaron a dar a mi hermana”.

Sorprendida por la advertencia, la participante intentó bajar la intensidad del momento manifestando su simpatía por el reciente acercamiento afectivo entre Zaira y Jakob Von Plessen; sin embargo, no pudo evitar agregar un comentario con picardía al acotar entre risas que “las segundas partes nunca son buenas”; hubo más tensión en el estudio cuando, la conductora, definió a la menor del clan Nara como una mujer “brava” y le recomendó cautela a la panelista.

El punto culminante de la conversación ocurrió cuando Hermida trazó una comparación entre el perfil reservado de Zaira y la figura de la China Suárez, lanzando una observación filosa que descolocó a la audiencia; la réplica de Wanda no se hizo esperar y reflotó de manera inmediata la histórica controversia conocida como el Wandagate.

Sin filtrar sus palabras, la empresaria le frenó el carro a la concursante: “Bueno, agarrátela con La China, pero, con mi hermana, no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.

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