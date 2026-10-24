Tras separarse de Julieta Prandi, apenas 27 días de haber dado el “sí” por civil, Emanuel Ortega explotó en un descargo a través de su Instagram, con el afán de desmentir a su expareja y defender el nombre de Josefina Lynch, señalada como tercera en discordia entre ambos.

Luego de que Prandi fuese abordada al regreso de su viaje e indicara que “la situación no tiene vuelta atrás para ella”, el músico lanzó unas picantes declaracioenes: “No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito intima; mucho menos, si son dolorosas; hago esta única excepción con el fin de pedir, por favor, que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”, comenzó diciendo.

En esta misma línea, se refirió a la versión de su expareja sobre el motivo de la ruptura.”Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad y, eso, duele; mi vinculo de pareja se terminó, pero, las formas, no fueron las que yo hubiese elegido”, comentó.

Y, añadió, en defensa de Lynch, quien fuera señalada como la tercera en discordia entre ambos: “Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas. Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”.

Julieta Prandi aseguró que no volverá con Emanuel Ortega

En diálogo con el cronista de “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, la modelo planteó que la separación también puede estar relacionada con las diferencias que surgieron entre ambos respecto de lo que buscaban para sus vidas. “Y, bueno… A veces pasan cosas que te hacen dar cuenta que, las dos personas que están en una pareja, pueden buscar o querer cosas diferentes y, creo, que es lo que nos pasó”, cerró.

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