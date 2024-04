El sábado 23 de julio de 2022, Leonardo Roberto Airaldi, exdirigente de la Sociedad Rural (SRA) de Diamante, en Entre Ríos, fue arrestado por la Gendarmería Nacional junto a otras tres personas por narcotráfico.

La captura se realizó en Gorriti y Teniente Agnetta del barrio Ludueña de Rosario donde se encontraron armas, municiones, dinero en efectivo (tanto dólares como pesos), medicamentos en tabletas y ampollas, jeringas con agujas y una cantidad de cocaína, detalló La Capital.

Airaldi intentó justificar su presencia alegando ser un policía encubierto, pero el fiscal provincial Iván Enriquez sospechó de sus actividades relacionadas con el narcotráfico en Rosario.

Aunque recuperó la libertad a principios de marzo, esta semana fue procesado junto a otras 17 personas por el juez federal Leandro Ríos de Paraná. Se le señala como organizador, proveedor y financiador principal de una red de narcotráfico que operaba en Las Cuevas, una zona rural a unos 120 kilómetros de Rosario. Actuaba bajo el amparo de policías de puestos camineros de Entre Ríos y de Santa Fe.

Con la complicidad de policías

La investigación judicial, detallada en una resolución de 465 páginas, desentrañó una compleja empresa criminal que operaba desde junio de 2019 hasta marzo de 2024. La organización se dedicaba a la comercialización de cocaína, marihuana y Ketamina, con la complicidad de funcionarios policiales de Entre Ríos y Santa Fe que le permitían ingresar el estupefaciente por puente Rosario-Victoria, por la ruta provincial 174, y por la ruta provincial 11 en el cruce con Diamante.

Entre los procesados se encuentran Airaldi, Armando Balcaza (puestero de 30 años, su encargado en campos e islas y su principal colaborador), Jimena Irupé Burne (pareja de Airaldi), el suboficial de la policía santafesina y empleado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe Walter Gonzalo “Bocha” Olivero, de 48 años, a quien se le imputó el rol de “vendedor, transporte y asistente”; el sargento de la policía entrerriana Roberto Fabián Coronel, de 50, quien actualmente está bajo licencia psiquiátrica, el empleado de la Municipalidad de Diamante Emanuel Enrique “Coti” Cuello, de 41. Tanto Coronel como Olivero, en su calidad de policías, facilitaban las actividades logísticas y de seguridad de la organización.

Antecedentes

La conexión de Airaldi con Rosario se remonta a su estadía en la prisión de Piñero en 2022, donde estableció contactos que luego utilizaría para sus actividades ilícitas. Las escuchas telefónicas revelaron conversaciones sobre la logística del narcotráfico, incluyendo la compra de dólares para adquirir animales, presuntamente como fachada para sus operaciones.

En los diálogos hablaban “de cuestiones internas del penal de Piñero, donde estuvo detenido Airaldi, que lo habían tratado bien y que el padre lo había pedido, refiriendo a la protección dentro el penal”.

“Airaldi tenía contacto con policías que le permitían ingresar el estupefaciente por el puente Rosario Victoria”, dice el fallo.

En otra de las escuchas, Balcaza dio cuenta que que habían llegado personas de Rosario al campo para realizar tareas que no especificó, pero que no los dejó entrar, mientras que Airaldi le ordenó que hicieran lo que iban a hacer en la isla El Pillo y no en el campo había mucha vigilancia. Airaldi también envió a Balcaza a buscar dólares _600 mil dólares_ a una estación de servicio de Rosario “en calle Córdoba y Circunvalación ” que según las conversaciones eran para comprar animales. La referencia más citadas de esos contactos son los apodados “Javi” y “Ardilla” o “Ardi”.

En la resolución un puestero de una explotación vecina a la isla Pillo comentó: “Cuando yo empecé a trabajar ahí estaba una persona de apellido Torres, después de él, pasó como un mes que no vi a nadie y ahí fue Castañeda. Cuando estaba Torres se hablaban cosas raras, que andaban en eso (por el narcotráfico). Era una rata porque a mí me robo una garrafa, batería, pantalla y otras cosas más. Una mañana vi dos avionetas en el lugar que me pasaban por arriba, volaban bajito, qué andaban haciendo no sé, porque no sé qué estaban haciendo, pero si las vi. Eso fue de mañana. Y ese mismo día, alrededor de las 13 horas, vi que bajó un helicóptero, que la gente decía que era de la policía, al puesto de la isla El Pillo”.

En agosto de 2022 a partir de una denuncia por amenazas se realizó un allanamiento en una vivienda de Solís al 600 en la localidad santafesina de Puerto Gaboto. Los policías se toparon con 30 kilos de cocaína de máxima pureza, en ladrillos que tenían el sello “Qatar”. La casa era de Diego “Pete” Torres, el puestero de la isla Pillo.

La investigación también reveló la existencia de una pista de aterrizaje clandestina y una red de contactos con numerosos funcionarios policiales, lo que facilitaba el flujo constante de drogas sin la necesidad de almacenamiento masivo.

Este caso, que comenzó en 2019 con la Prefectura Naval Argentina y luego fue asumido por la Policía de Entre Ríos, arroja luz sobre la compleja red de narcotráfico que operaba en la región. El libro “Territorio Narco” de los periodistas Daniel Enz y José Amado proporciona un análisis más profundo de la vida y actividades de Airaldi.